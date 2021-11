Horizon Forbidden West in nuovi, imperdibili dettagli sulle mostruose e affascinanti macchine

Horizon Forbidden West, il sequel di Zero Dawn, torna a far parlare di sé grazie ad un nuovo post di Guerrilla Games sul blog ufficiale di PlayStation. L'articolo questa volta è incentrato sullo sviluppo delle macchine, le letali bestie di metallo che Aloy si troverà davanti.

Il mondo di Horizon è abitato da Macchine altamente sofisticate, dei robot tecnologicamente avanzati che si sono imposti come specie dominante della Terra. Sono di ogni forma e dimensione, basate su creature esistite nel corso della storia come dinosauri, mammiferi preistorici e volatili. Maestose quanto feroci, rappresentano un serio pericolo nel corso della missione di Aloy.

Alcune delle Macchine incontrate durante gli eventi di Horizon Zero Dawn saranno presenti anche nel seguito di prossima pubblicazione, Horizon Forbidden West. Tra queste c'è la Vedetta, una Macchina somigliante a un piccolo teropode che di solito sorveglia mandrie più numerose e può rilevare la presenza di minacce. Oppure il Celermorso, un bestione letale simile a un coccodrillo originariamente creato per decontaminare l'acqua e diventato aggressivo a causa dello Squilibrio.

Il capo progettista delle Macchine Blake Politeski fa parte di Guerrilla fin dall'ideazione delle prime Macchine, all'inizio dei lavori su Horizon Zero Dawn. Il suo team, insieme a quello del capo grafico degli asset Maxim Fleury e altri, ha creato nuove meraviglie meccaniche per l'imminente secondo capitolo. "Potremo esplorare una nuova regione del mondo di Horizon", esordisce Blake. "Ci siamo chiesti che tipo di Macchine potessero vivere nei vari ecosistemi e in che modo interagissero tra loro, con l'ambiente e ovviamente con gli umani. Le Macchine sono una sorta di custodi di questo mondo, perciò ci sembrava interessante considerare il modo in cui svolgono le proprie mansioni e come il giocatore può trarne vantaggio".

"Durante lo sviluppo di Horizon Zero Dawn ce ne eravamo usciti con tantissime idee, molte delle quali sono poi rimaste nel cassetto. Ora, però, con Horizon Forbidden West possiamo abbinare alcune di queste idee strepitose, precedentemente irrealizzabili, con dei concetti nuovi e interessanti!"

"Con Horizon Forbidden West abbiamo voluto espandere ulteriormente il nostro catalogo di Macchine. Per esempio, il desiderio di creare una Macchina volante leggermente più grossa dello Smeriglio ha portato alla creazione del Solcasole, a cui serviva però un posto e un ruolo nel mondo. Così abbiamo studiato vari rettili volanti e uccelli primitivi per trarre ispirazione, sviluppando l'idea delle ali che accumulano energia solare nelle giornate soleggiate. Questa idea, a sua volta, ha creato un'interessante dinamica di gioco: Quando si ricaricano di energia solare, i Solcasole sono più vulnerabili ma anche più attenti alla presenza di potenziali predatori nei paraggi".

Ma come potrà affrontarli Aloy? "Aloy dispone di un vasto assortimento di armi e munizioni: dovrà usarle tutte per battere i vari tipi di Macchine!", spiega il team. "Senza anticipare troppo, possiamo dire che ogni Macchina può essere sconfitta in modi diversi. Abbiamo cercato di suggerirli tramite precise scelte di design, ma anche aggiungendo texture per evidenziare punti deboli o componenti interattive. Bisogna studiare attentamente ogni Macchina per scoprire i vari modi di affrontarla".

Le Macchine di Horizon Forbidden West si muovono in tutti i modi possibili: saltano, nuotano, si aggrappano alle superfici e via dicendo. Ecco perché Aloy può utilizzare nuove meccaniche di movimento, senza le quali non potrebbe mai competere con la loro agilità.

In un precedente trailer è stato mostrato un nuovo nemico, chiamato Tremorzanna. "Il Tremorzanna è di base un mammut con qualche rimando ai grandi elefanti da guerra di ispirazione storica e cinematografica. Ha molti attacchi diversi e un corpo imbottito di armi. Oltre a usare le zanne per attaccare a distanza ravvicinata, possiede varie armi elementali. Il Tremorzanna visto nel trailer è controllato da una fazione ribelle dei Tenakth, ma nelle terre selvagge si possono trovare degli esemplari allo stato brado", spiega il team. "Il Tremorzanna è uno degli avversari più temibili del gioco, uno che richiede molta preparazione per essere sconfitto. Consigliamo di ricorrere alle trappole e di usare il rampino. Sebbene sia lento, può raggiungere una velocità tale da poter travolgere Aloy, perciò è meglio tenersi pronti a schivare. Infine, attenzione alla proboscide lanciafiamme".

È vero che le Macchine sono quasi sempre smaniose di combattere, ma danno anche un enorme contributo al mondo di Horizon e a volte possono perfino aiutare Aloy. Basta pensare ai Collilunghi, Macchine per niente ostili e che anzi forniscono ad Aloy delle preziose informazioni quando vengono sottoposti a Override.

Come già in Horizon Zero Dawn, Aloy può controllare le Macchine e farle combattere dalla sua parte: il team ha aggiunto per l'occasione una nuova macchina cavalcabile come lo Squarciavento che si vede nel trailer di gameplay. "Alcune Macchine possono aiutare Aloy senza volerlo. Se una Macchina va in cerca di risorse mentre Aloy è sulle sue tracce, può condurla verso scorte nascoste. Inoltre, adesso durante l'Override Aloy può impostare l'atteggiamento della Macchina, scegliendo tra uno stato aggressivo o difensivo" conclude il team.

Fonte: PlayStation Blog