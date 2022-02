Horizon Forbidden West e il pasticcio dei prezzi su PS Store: Sony rischia una class action

Un avvocato ha duramente criticato Sony Interactive Entertainment (SIE) per quelle che ritiene essere pratiche di marketing ingannevoli e potenzialmente illegali relative a Horizon Forbidden West.

Le pratiche messe in discussione dall'avvocato di Hoeg Law, Richard Hoeg, si concentrano sulla confusione che si è creata tra le varie versioni del gioco.

In sostanza, esistono due edizioni Standard di Horizon Forbidden West e, nonostante siano praticamente uguali, hanno un prezzo diverso. C'è una versione per PS4 che costa 69,99 Euro per la quale serve il download dell'upgrade next-gen e una versione per PS5 che costa 79,99 Euro che include la patch.

L'avvocato si è scagliato contro Sony, dicendo che PS Store ha fornito informazioni poco chiare sulle differenze tra le versioni e, questa, potrebbe essere considerata una pratica commerciale ingannevole che potrebbe portare a un class action.

"Cose come pratiche 'ingannevoli' o 'sleali' sono sempre un po' negli occhi di chi guarda, quindi mentre posso dire che personalmente ritengo che questo genere di cose oltrepassi il limite e appaia ingannevole a prima vista, non posso garantire che un regolatore come il Federal Trade Commission o un giudice si sentirebbero allo stesso modo", ha detto Hoeg a VGC.

"Detto questo, come ho spiegato nel video, potete guardare quello che è stato mostrato su PS Store e credere che le informazioni siano state volontariamente offuscate da Sony, e se i giocatori sapessero di poter giocare a Horizon per $60, molti acquisterebbero questa versione invece di pagare $70".

"Penso che questo genere di cose possa presentare la possibilità di una class action".

