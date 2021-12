Horizon Forbidden West nei primi strabilianti screenshot su PS4

Guerrilla Games ha rilasciato quattro nuovi screenshot di Horizon Forbidden West che mostrano la versione PS4 del gioco. "Finora vi abbiamo mostrato un sacco di filmati di Horizon Forbidden West su PS5, ma il gioco sembra - e funziona - sbalorditivo anche su PlayStation 4!" ha affermato il team.

Guerrilla aveva detto all'inizio di quest'anno che i fan di Horizon non dovevano preoccuparsi che la versione PS4 di Forbidden West sarebbe stata compromessa a causa del lavoro dello studio su quella PS5. Mentre la potenza di PS5 ha consentito a Guerrilla di aggiungere ulteriori livelli di dettaglio al gioco sulla nuova console, a settembre l'artista principale Bastien Ramisse aveva dichiarato che lo studio mira a offrire un'esperienza altrettanto avvincente su entrambe le piattaforme.

"In realtà abbiamo sviluppato e testato il gioco contemporaneamente sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, perché è molto importante per noi come studio garantire ai giocatori di PlayStation 4 un'esperienza altrettanto coinvolgente. Con la nostra conoscenza di Horizon Zero Dawn, sapevamo di avere ancora alcune risorse inesplorate che potevano spingere in avanti il ​​realismo e la qualità delle risorse dei nostri personaggi; è fantastico poter ora attingere a quella conoscenza ed esperienza per il sequel". Qui di seguito potete dare uno sguardo agli screenshot.

We've showed you a lot of footage of #HorizonForbiddenWest on PS5 so far, but the game also looks ? and plays ? stunning on the PlayStation 4! pic.twitter.com/BuVga90W5L — Guerrilla (@Guerrilla) December 15, 2021

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Wccftech