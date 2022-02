Horizon Forbidden West colpito dal review bombing: su Metacritic compaiono numerosi 0/10

Horizon Forbidden West ha accumulato recensioni sproporzionatamente negative su Metacritic e, sebbene continui a mantenere un punteggio complessivo degli utenti costante, la serie di 0/10 ha iniziato ad essere sospetta.

"Probabilmente la più grande delusione degli ultimi tempi", ha scritto un utente meno di 24 ore dopo il lancio. "Avevo aspettative molto alte. La storia è blanda e priva di fantasia, il gameplay è molto noioso. Anche la grafica lodata è deludente".

Dopo il caso di The Last of Us: Part 2, Metacritic ha promesso modifiche al suo sistema di punteggio degli utenti, con l'obiettivo di impedire che accada di nuovo il fenomeno del review bombing. Sfortunatamente, sembra che due anni dopo non sia cambiato nulla.

Ovviamente, il titolo non è esente da critiche, ma nel complesso Horizon Forbidden West è stato apprezzato dalla stampa specializzata. Tuttavia, il punteggio degli utenti su Metacritic potrebbe influenzare alcuni giocatori "meno coinvolti".

Fonte: Pushsquare.