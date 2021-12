Horizon Forbidden West valutato dall'ESRB a pochi mesi dalla sua uscita

Il 2022 sarà ricco di giochi e anche i suoi primi due mesi sono pronti per vedere l'uscita di alcuni importanti nuove uscite. Uno di questi è Horizon Forbidden West, previsto per il lancio a febbraio e, prima di questo, anche l'ESRB ha assegnato la sua classificazione.

Il gioco è stato classificato T (Teen), che è lo stesso di Horizon Zero Dawn, ma ciò che è notevole è che una classificazione ESRB suggerisce che il gioco è sulla buona strada per il suo lancio a febbraio. Naturalmente, non è una garanzia in sé e per sé - ed è difficile essere troppo sicuri di una data di uscita in questi giorni - ma le classificazioni per età vengono solitamente date ai giochi mentre si avvicinano al lancio.

Quando verrà lanciato, ricordiamo che dovrete liberare molto spazio di archiviazione per il gioco di ruolo d'azione: sembra infatti che Horizon Forbidden West avrà una dimensione di download di poco più di 96 GB.

Horizon Forbidden West sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 18 febbraio.

Fonte: GameReactor