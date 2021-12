Outriders e oltre: People Can Fly acquisisce Incuvo, studio di porting VR

People Can Fly sta rafforzando le sue capacità di realtà virtuale, poiché oggi la società ha annunciato di aver acquisito una partecipazione di controllo nello sviluppatore di realtà virtuale con sede a Katowice, Incuvo.

Incuvo ha messo insieme le edizioni VR dei giochi horror del Bloober Team Layers of Fear e The Blair Witch, e sta attualmente lavorando a una versione VR di Green Hell di Creepy Jar. Ha anche un nuovo progetto in cantiere che è stato completamente finanziato da People Can Fly e dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2023.

"Diamo il benvenuto a Incuvo nella famiglia People Can Fly", ha affermato il CEO Sebastian Wojciechowski. "Stiamo chiudendo in bellezza il nostro primo anno da public company e ampliamo le competenze del Gruppo in un campo nuovo e prospettico. Collaborando con Incuvo, ci siamo convinti che sia un partner su cui vale la pena investire, anche nel contesto di una crescente varietà nel portafoglio di People Can Fly".

"Questo è un giorno importante per la crescita di Incuvo", ha affermato il CEO di Incuvo Andrzej Wychowaniec. "Ci stiamo unendo a un forte attore del mercato azionario, che condivide la nostra passione per la realtà virtuale. Porteremo questa forza ai progetti interni prodotti insieme, oltre a promuovere e offrire soluzioni VR ai nostri partner su scala globale".

Fonte: WorthPlaying