Outriders e non solo! People Can Fly al lavoro su 5 nuovi giochi

Lo sviluppatore di Outriders, People Can Fly ha rivelato che la società ha in cantiere cinque nuovi giochi, incluso un nuovo titolo con Square Enix noto come Project Gemini.

Tra i progetti attualmente in via di sviluppo, People Can Fly ha anche Project Dagger in lavorazione con Take-Two Interactive, un titolo autopubblicato sotto il nome in codice Bifrost, e due titoli attualmente in fase di concept: Victoria e RED. Per quanto riguarda Project Gemini si tratta di un AAA che dovrebbe uscire nel 2024.

Project Dagger sarà un GDR action adventure AAA pensato per un "pubblico più ampio" e anch'esso previsto per il 2024. I restanti tre titoli sono ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo, pertanto non si sa molto a riguardo. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla slide pubblicata da People Can Fly.

Non è finita qui perché il team ha in cantiere nuove espansioni e contenuti anche per Outriders, che anche se non ha ancora generato profitto per Square Enix, è un titolo che continua ad avere un numero discreto di fan.

