PlayStation Plus vs PlayStation Now: è 'scontro' tra i giocatori per i titoli di ottobre

Come ogni mese, gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere alcuni giochi senza costi aggiuntivi per PlayStation 4 e PlayStation 5. Oltre a questo abbonamento come sappiamo esiste anche PlayStation Now, un catalogo di giochi offerto da Sony che consente agli abbonati di poter provare diversi titoli che vengono aggiunti ogni mese.

Per quanto riguarda i titoli di ottobre su PlayStation Plus questo mese troviamo Hell Let Loose, PGA Tour e 2K21. Dall'altra parte, i giochi PlayStation Now per ottobre includono The Last of Us Parte II, Fallout 76 e Desperados 3. A fronte di questa differenza, diversi abbonati a Plus sono davvero gelosi dei giochi PS Now e in molti criticano la scelta dei giochi di PlayStation questo mese.

La gelosia in particolare sembra essere incentrata su The Last of Us Parte II, titolo che fa gola ovviamente a tanti giocatori PlayStation. Gli abbonati a Plus inoltre sono scontenti perché ad esempio in Asia è stato aggiunto anche Castlevania Requiem ai titoli di ottobre, per celebrare Halloween. In Occidente invece nessun titolo horror è stato inserito a parte i tre riportati sopra.

Ora quindi non resta che aspettare i giochi di novembre e vedere se il divario tra PS Plus e PS Now verrà in parte colmato.

Fonte: GameRant