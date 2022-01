Pokémon GO costa caro a due poliziotti di Los Angeles che pur di giocarci hanno ignorato una rapina in corso

Due agenti di polizia di Los Angeles sono stati licenziati per aver ignorato una chiamata di una rapina in corso: il motivo? Poter tentare di catturare un mostriciattolo in Pokémon GO.

A Louis Lozano ed Eric Mitchell è stato chiesto di rispondere a una rapina in corso con "più sospetti" in un Macy's nel sud-ovest di Los Angeles, ma non hanno risposto alle chiamate radio. Un'indagine rivela che Lozano e Mitchell hanno sentito la chiamata ma hanno scelto di ignorarla per inseguire uno Snorlax vicino, uno dei tanti Pokémon.

Un sistema video nell'auto della coppia ha rivelato che Mitchell è riuscito a catturare lo Snorlax prima che la coppia si recasse in un luogo in cui il personaggio di Togetic era stato avvistato. All'arrivo, sia Lozano che Mitchell sono riusciti a catturare il Togetic. L'incidente è avvenuto nell'aprile 2017, ma i dettagli sono stati rivelati venerdì dalla corte d'appello. Lozano e Mitchell sono stati licenziati a seguito di un'indagine, ma hanno presentato ricorso. Il tribunale ha confermato il loro licenziamento.

Gli ufficiali hanno sostenuto che la registrazione non avrebbe dovuto essere utilizzata nel loro procedimento disciplinare e hanno affermato che gli era stata negata la protezione della legge sui diritti procedurali degli agenti di pubblica sicurezza. La corte non è stata d'accordo.

Fonte: Kotaku