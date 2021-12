PUBG Battlegrounds diventerà un gioco free-to-play

PlayerUnknown's Battlegrounds è molto responsabile della mania del battle royale di cui l'industria dei giochi è stata in balia da diversi anni a questo punto, ma sebbene sia ancora un enorme successo fino ad oggi, è per lo più rimasto indietro rispetto a concorrenti come Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Il fatto che siano tutti giochi free-to-play mentre PUBG è a pagamento non ha aiutato le cose, ulteriormente evidenziato dal fatto che il più grande produttore di soldi del gioco, ovvero PUBG Mobile è free-to-play. Tuttavia questo modello di business sta per cambiare.

Ai The Game Awards di ieri, Krafton ha annunciato che PUBG Battlegrounds diventerà un titolo free-to-play su tutte le piattaforme che sarà disponibile a partire dal 12 gennaio. Coloro che hanno acquistato il gioco avranno accesso ai cosmetici esclusivi della Founder's Edition, ma non si sa se PUBG adotterà un modello di Battle Pass per accompagnare il suo passaggio al free-to-play.

Nel frattempo, PUBG: New State è stato lanciato un mese fa anche su iOS e Android, mentre i rapporti hanno anche suggerito che un altro nuovo gioco della serie, forse PUBG 2.0, uscirà l'anno prossimo.

Fonte: The Sixth Axis