Rabbids Invasion Special: Mission to Mars in arrivo su Netflix. Annunciata la data di uscita

Gli adorabili Rabbids di Ubisoft sono tornati e ora si stanno dirigendo su Marte nel film in arrivo su Netflix.

Rabbids Invasion Special: Mission to Mars verrà lanciato su Netflix il prossimo mese, il 18 febbraio.

Nella descrizione ufficiale leggiamo: "Avrebbero potuto inviare robot, invece hanno mandato i Rabbids. Unisciti a questo insolito team nella folle missione su Marte in cui niente va come previsto".

Mission to Mars sembra separato dal progetto cinematografico in piena regola dei Rabbids, che Ubisoft ha annunciato nel 2014.

Le ultime notizie su questo è che Lionsgate e Ubisoft avevano contattato gli sceneggiatori di Robot Chicken Matt Senreich, Tom Sheppard e Zeb Wells per scrivere la sceneggiatura, anche se questo risale al dicembre 2019.

Tornando nel mondo dei videogiochi, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è in fase di sviluppo per Nintendo Switch e dovrebbe arrivare nel corso del 2022.

Fonte: Eurogamer.net.