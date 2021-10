The Last of Us Parte II: Neil Druckmann svela un personaggio inedito che è poi stato tagliato nel gioco

Neil Druckmann, il leader di Naughty Dog e anche direttore creativo e scrittore di The Last of Us Parte II, e Halley Gross, co-autorice del gioco, hanno rivelato su Twitter che il gioco apocalittico aveva un personaggio interpretato dalla stessa Gross, ma alla fine fu tagliato.

Attraverso un thread su Twitter Druckmann e Gross si sono scambiati delle battute che hanno portato così alla rivelazione. Gross originariamente interpretava un personaggio in The Last of Us Part II che è però stato tagliato nella fase finale. Nel tweet Druckmann ha condiviso l'immagine di Gross vestita con i costumi mocap con la didascalia: "Ora voglio rimettere il tuo personaggio nel gioco...così possiamo eliminarla di nuovo!".

Gross ha poi risposto al tweet con una breve clip che mostra sé stessa e la didascalia: "The Last of Us Part III: Leah's Revenge". Grazie a questo tweet quindi possiamo supporre che il personaggio tagliato era stato chiamato appunto Leah, e probabilmente è lo stesso personaggio che Ellie e Dina vedono fotografato su una Polaroid.

Last of Us Part III: Leah?s Revenge pic.twitter.com/iyjlgjc2vx — Halley Gross (@Grosstastic) October 10, 2021

The Last of Us Parte II è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5: a tal proposito recentemente Naughty Dog ha dichiarato di essere al lavoro sulla modalità multiplayer.

Fonte: GamesRadar