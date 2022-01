The Last of Us la serie TV HBO sembra avere un periodo di uscita ufficiale

Dopo molte indicazioni che la serie TV per The Last of Us andrà in onda nel prossimo anno, nuovi segnali indicano che la serie arriverà prima. La pagina Internet Movie Database (IMDb) afferma: "La serie The Last of Us sarà presentata in anteprima nel 2022 su HBO Max".

Ovviamente, questo può anche significare che alcuni episodi non verranno mostrati fino al prossimo anno, ma almeno la serie apparentemente inizierà nel 2022. Perché molti hanno creduto nel 2023? Naturalmente, i produttori di The Last of Us stanno lottando con le restrizioni causate dalla pandemia di Coronavirus, proprio come la maggior parte degli altri ambiziosi progetti di film e serie. Il rinvio della seconda stagione di The Witcher, che è stato finalmente pubblicato solo di recente, è un altro esempio lampante.

Le informazioni su IMDb sono sicuramente valide, anche perché l'attrice protagonista Bella Ramsey ha condiviso il post su Instagram e ciò gli conferisce ancora più credibilità. Tuttavia, anche i piani possono cambiare, soprattutto se una pandemia invade il mondo.

HBO's #TheLastofUs will officially premiere in 2022. pic.twitter.com/v36ezhhkCJ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022

Ovviamente non abbiamo ancora una data di uscita esatta, pertanto non ci resta che attendere una notizia ufficiale da parte di HBO.

Fonte: GamesRadar