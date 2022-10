Alla Ellie della serie tv di The Last of Us è stato chiesto di non giocare al videogioco

A Bella Ramsey – che interpreta Ellie nell'imminente adattamento televisivo di The Last of Us della HBO – è stato consigliato di non giocare l'opera prima di unirsi allo show.

Durante la sua audizione per la parte, a Bella Ramsey è stato chiesto se avesse giocato a uno dei titoli di Naughty Dog. Quando ha risposto onestamente - "no" - è stata apparentemente "incoraggiata" a non farlo.

The Last of Us | Teaser trailer.

"In realtà sono stata incoraggiata a non farlo", ha detto Ramsey a USA Today. "Dopo la mia prima audizione, mi hanno chiesto: 'Ci hai giocato?' E io ho detto 'no', e loro hanno detto: 'Continua così'.

"Ho guardato parte del gameplay su YouTube solo per farmi un'idea", ha aggiunto.

"Ma sono così entusiasta che questa serie esca: è stata una parte così importante della mia vita", ha detto. "Ho girato per un anno intero, che è un periodo piuttosto lungo quando hai vissuto solo 19 anni.

"Pedro mi ha scritto un bigliettino alla fine, dicendo: 'Com'è curioso che qualcosa di così grande e che cambia la vita accada così presto nella tua vita e così tardi nella mia'. Ho pensato che fosse un'osservazione davvero dolce e mi sono veramente divertita".

ICYMI e HBO ci hanno recentemente presentato il primo teaser trailer della serie di The Last of Us.

Questo nuovo trailer ci offre uno sguardo più da vicino a Ellie e Joel in azione mentre si fanno strada attraverso l'America. Oltre a vedere di più dei due protagonisti, ora abbiamo anche potuto saggiare in modo migliore i Clicker della serie, completi dei loro rumori inconfondibili e inquietanti. Anche altri personaggi come Riley, l'amica di Ellie, sono apparsi in scena.

La serie tv di The Last of Us uscirà nel 2023.