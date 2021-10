Uncharted - il film, arrivano le prime impressioni di Neil Druckmann sul trailer

Il trailer del film Uncharted è stato mostrato nella giornata di ieri ufficialmente: Neil Druckmann, direttore creativo di Uncharted 4 e The Last of Us attraverso Twitter ha condiviso le sue prime reazioni.

Nel trailer vediamo Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Whalberg nei panni del mentore, Sully. Già da un primo sguardo al video possiamo notare quanto il film sarà fedele alla serie di giochi, cosa che è apprezzata particolarmente dai fan. Il co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann è entusiasta di ciò che ha visto e attraverso il social cinguettante ha condiviso le sue prime reazioni.

Druckmann è stato coinvolto nella serie sin dall'inizio: nel tweet, il creativo ha riflettuto sui primi giorni di lavoro su Uncharted, affermando di essere ansioso che un nuovo pubblico possa incontrare Nathan Drake e compagni nel film. "Pazzesco ripensare ai giorni in cui stavamo dando gli ultimi ritocchi al primo gioco. Sono entusiasta che un pubblico completamente nuovo possa incontrare Nathan Drake e co!".

Crazy to think back to the days we were putting the finishing touches on the first game. Excited that a whole new audience will get to meet Nathan Drake and co! https://t.co/YeJxL3rzpi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) October 21, 2021

Druckmann, parlando di lavori al di fuori dei videogiochi, sta collaborando con HBO nella serie TV The Last of Us. Recentemente sono state pubblicate nuove immagini dello show che non ha ancora una data di uscita ufficiale.

