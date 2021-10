'Xbox Game Pass ha bisogno di Halo Infinite e di esclusive first party il prima possibile'

Xbox Game Pass ha registrato un rallentamento per quanto riguarda gli abbonati nell'anno fiscale 2021.

Poco fa, vi abbiamo riportato gli ultimi dati di Microsoft relativi al suo servizio. Stando a quanto emerso, gli abbonamenti a Xbox Game Pass sono sì aumentati del 37,5%, ma non hanno raggiunto l'obiettivo interno del 47,8%.

Ora, è arrivato il commento del giornalista Jeff Grubb che su Twitter scrive:

"Xbox Game Pass è cresciuto del 38% durante l'anno fiscale 2021 nonostante la scarsità di giochi simili ad Halo. L'obiettivo di Microsoft era del 48%. Per arrivare a questi obiettivi e oltre, Game Pass avrà bisogno di queste esclusive first party il prima possibile".

Xbox Game Pass grew 38% during FY21 despite a dearth of Halo-like games. Microsoft's target was 48%. To hit targets and beyond, Game Pass is going to need those first-party exclusives as soon as possible. Nothing else will cut it. https://t.co/5bpAmoNl9l — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 19, 2021

Insomma, secondo il giornalista, Xbox Game Pass potrà arrivare a soddisfare gli obiettivi di Microsoft solamente con il lancio di giochi first party di peso come Halo Infinite che, come saprete, vengono resi disponibili su Game Pass al day one.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.