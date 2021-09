Resident Evil 3: Nemesis Edition per PS5 e Series X/S compare in rete

Una versione ottimizzata di Resident Evil 3 Remake per PlayStation 5 e Xbox Series X/S potrebbe essere all'orizzonte. L'indiscrezione nasce dalla comparsa in rete delle cover di una cosiddetta Resident Evil 3: Nemesis Edition, che sarebbe quindi nei piani di Capcom prossimamente.

Il remake di Resident Evil 3, nonostante alcune critiche relative alla longevità risicata, ha incontrato un grande successo di utenza, come è stato per il remake del secondo capitolo. Molti si augurano che Capcom annunci presto di aver effettuato la stessa operazione su Resident Evil 4, ma i piani della software house giapponese potrebbero essere al momento direzionati sul migliorare le prestazioni di giochi già usciti.

Suposta capa da suposta versão Director's Cut do Resident Evil 3 Remake aparece na internet:



LEVEM ISSO COMO RUMOR!#ResidentEvil #REBHFun pic.twitter.com/BOc7kwE8w7 — VSBLACK?#OutbreakRemaster (@vsblack2) September 24, 2021

Diciamo "potrebbero" perché le immagini che circolano non sono certamente ufficiali, e hanno un potenziale di fake da non sopravvalutare. In primis il fatto che una delle immagini delle cover proviene da una copertina di Famitsu e risulta quindi riutilizzata. Tuttavia, visto l'attuale andamento dell'industria, orientata sul riproporre molte esperienze ottimizzate per la nuova generazione (come ad esempio le Director's Cut di Sony), non dovrebbe stupire una simile strategia.

Resident Evil 3 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Series X/S.

