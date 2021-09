Tomb Raider, il nuovo gioco 'continuerà lo stile cinematografico della serie'? Spunta un annuncio

Il ritorno di Lara Croft attraverso una nuova trilogia di Tomb Raider adattata ai nuovi tempi si è rivelata un successo dopo il grande lavoro di Crystal Dynamics. Tuttavia, negli ultimi anni lo studio ha continuato a lavorare su altri titoli come Marvel's Avengers: ora però, secondo alcuni indizi captati su una serie di annunci di lavoro sembra che sia in lavorazione un nuovo gioco di Tomb Raider.

Secondo un annuncio di lavoro, Crystal Dynamics è alla ricerca di un artista delle luci con molta esperienza di lavoro su giochi tripla A. Sebbene lo studio potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco Marvel o su un'altra IP sconosciuta, l'annuncio di lavoro richiede che i candidati siano a conoscenza dello stile dei giochi Tomb Raider (2013) e Rise of the Tomb Raider, tralasciando l'ultimo capitolo della trilogia (Shadow of the Tomb Raider), forse perché passato nelle mani di Eidos Montreal.

Non c'è modo di sapere con certezza cosa stia facendo lo studio fino a quando non annuncerà ufficialmente i suoi prossimi progetti, ma poiché l'elenco menziona il franchise di Tomb Raider per nome, sembra che un quarto titolo potrebbe essere in lavorazione. Crystal Dynamics ha affermato in passato che un nuovo gioco di Tomb Raider era in lavorazione, ma non era in fase di sviluppo attivo. Questo elenco potrebbe suggerire che la produzione stia iniziando a prendere slancio o che è già in pieno svolgimento.

È stato recentemente annunciato che Crystal Dynamics sta lavorando con The Initiative allo sviluppo di Perfect Dark.

Fonte: GamesRadar