La versione fisica di Bayonetta per Nintendo Switch è stata rinviata in Europa

L'edizione fisica di Bayonetta su Switch sarà ora rilasciata "nella prima metà di ottobre" nel Regno Unito e in Europa, esclusivamente tramite il My Nintendo Store.

Questa particolare versione era originariamente prevista per il lancio nei giorni scorsi, ma la notizia del rinvio è stata twittata dalle controparti europee di Nintendo.

"Ora puntiamo a rilasciare l'edizione fisica di Bayonetta nella prima metà di ottobre, in esclusiva sul My Nintendo Store", si legge sul profilo Twitter UK. "Si prega di rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati."

Bayonetta 3 – Nintendo Direct 9.13.22 – Nintendo Switch

Per chiarire meglio la notizia, questa riguarda l'edizione fisica del primo capitolo di Bayonetta, che è stato originariamente rilasciato su Switch solamente come download digitale insieme a Bayonetta 2.

Bayonetta 3, invece, sarà rilasciato a livello globale il 28 ottobre.

L'uscita della versione su scheda di gioco di Bayonetta, in esclusiva sul My Nintendo Store, è ora prevista per la prima metà di ottobre. Vi preghiamo di attendere per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per l'eventuale disagio. — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 30, 2022

Come sottolinea un tweet di risposta, la versione fisica non è disponibile per il preordine sul My Nintendo Store, quindi i numeri delle scorte disponibili sono sconosciuti, e alcuni utenti hanno sottolineato che preferirebbero poter scegliere altri rivenditori.

La notizia segue quella che ha caratterizzato l'uscita di Xenoblade Chronicles 3. La sua Collector's Edition è stata infatti posticipata fino a dopo l'uscita del gioco a causa di "sfide logistiche impreviste".

I preordini per i contenuti della Collector's Edition, senza il gioco incluso, avrebbero dovuto aprire in quel di settembre, ma ancora non è successo.