Bungie e NetEase sono al lavoro su un nuovo FPS Mobile.

Bungie, l’azienda che ha dato via ad Halo e Destiny, in collaborazione con NetEase che è una delle più grandi aziendi cinesi, sta lavorando su un ancora sconosciuto FPS per mobile.

Questo stando ad un profilo Linkedin di uno degli artisti di NetEase, dov’è riportato che ha collaborato appunto con Bungie a creare questo nuovo gioco.

Una fonte che è a conoscenza dei piani di sviluppo di NetEase ha dichiarato che l’azienda sta lavorando ad un nuovo Destiny ed è in lavorazione da oltre due anni, tuttavia non si tratterebbe del Destiny di Bungie, ma di un altro gioco totalmente diverso.

A quanto pare Bungie sta anche lavorando ad un suo engine per il mondo mobile, sia iOS che Android. Speriamo ci sia presto un annuncio.