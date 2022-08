Destiny 2 si fa 'piratesco' con la Stagione dei Tesori! Ecco tutti i dettagli

Oltre all'espansione L'Eclissi in arrivo il prossimo anno, Bungie ha rivelato Destiny 2: la Stagione dei Tesori durante lo Showcase di Destiny 2. Questa stagione a tema pirata sarà la diciottesima di Destiny 2 e includerà anche il ritorno del raid "La Caduta di un Re" dal Destiny originale.

Per chi se lo stesse chiedendo, la Stagione dei Tesori andrà online questa sera, in concomitanza con il reset settimanale. Nella Stagione dei Tesori, i Guardiani si prepareranno con i loro amici per razziare le navi dei Caduti in tutto il sistema, fermandole durante il volo e prendendo tutto il loro bottino. Questo, ovviamente, farà guadagnare ai Guardiani dei dolci tesori dei pirati che potranno portare con sé in una varietà di altre attività.

I guardiani avranno molteplici attività da svolgere con la loro ciurma di pirati, il tutto pilotando il Ketch. Oltre a razziare le navi dei Caduti, i giocatori inseguiranno antichi capitani pirata nelle loro tane e scaveranno il tesoro dei pirati con una nuova trivella.

Per quanto riguarda la storia, Eramis - il cattivo principale di Destiny 2: Oltre la Luce - si è svegliato dal suo pisolino di quasi due anni e sta radunando le sue forze. I guardiani dovranno porre fine a tutto questo lavorando con i propri alleati caduti come il Ragno e Mithrax.