Call of Duty Modern Warfare 2 avrebbe in programma un DLC per la campagna in uscita nel 2023

Secondo diversi addetti ai lavori, nel 2023 non ci saranno nuovi Call of Duty. Invece, si dice che Activision lavorerà ad un'espansione per Modern Warfare 2. Tale espansione non conterrebbe solo nuove mappe, ma anche una campagna.

Il leaker di Call of Duty TheGhostofHope è stato il primo a riportare la notizia. Secondo lui l'espansione è dedicata al ventesimo anniversario di Call of Duty nel 2023 e i fan otterranno mappe dell'intera serie. Ci sarebbero anche dei DLC della campagna, secondo TheGhostofHope.

Jason Schreier di Bloomberg ha rapidamente confermato il messaggio. Inoltre, secondo le sue fonti, Activision sta lavorando a "un'espansione o qualcosa del genere". Non è del tutto sicuro in quale forma arriverà quell'espansione, ma secondo Schreier conterrà anche una campagna.

EXCLUSIVE: Campaign DLC to be released in late 2023 bundled with map pack I leaked previously. pic.twitter.com/clIJZeqCiZ — Hope (@TheGhostOfHope) October 9, 2022

Questa voce di per sé non dovrebbe sorprendere. Dopo la notizia dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, è stato suggerito più volte che Call of Duty non sarebbe più uscito annualmente. Sarebbe la prima volta in quasi 20 anni.

Fonte: Dexerto