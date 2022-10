Call of Duty Modern Warfare 2 ci invita a 'fare squadra' in uno spot pieno zeppo di celebrità

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre, una settimana prima per coloro che lo preordineranno, il che significa che è ora di promuoverlo ampiamente, questa volta con video di superstar non solo musicali ma anche dello sport.

Activision vuole ricordare che le celebrità amano le auto e sono dipendenti dallo stile, e probabilmente questi vogliono far capire ai fan che giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2 è fantastico, super cool, mega cool..insomma, ci siamo capiti. Il punto è uno solo e lo dice anche il titolo dello spot, ovvero "fare squadra".

Nicki Minaj, Pete Davidson, Lando Norris e Lil Baby sono solo alcune delle celebrità presenti in questo fantastico video di Call of Duty: Modern Warfare 2, che non sembra in alcun modo essere correlato al gioco visto che non include nemmeno il gameplay. Vi lasciamo alla sua visione.

Call of Duty Modern Warfare 2 come detto arriverà il 28 ottobre e secondo alcuni file sembra che il gioco avrà come operatori anche alcuni calciatori famosi.

Fonte: MP1ST