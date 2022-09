Cyberpunk 2077 arriva il transmog! Ecco i dettagli dell'aggiornamento Edgerunners disponibile oggi

Durante l'evento dedicato a Cyberpunk 2077 è stata dettagliata la versione 1.6 del gioco che sarà disponibile oggi in serata. Come vi avevamo già riportato, il nuovo aggiornamento oltre a correggere una serie di bug e migliorare ancora la stabilità, aggiungerà anche diversi oggetti dedicati ad Edgerunner, la serie TV animata in arrivo su Netflix dal 13 settembre.

Nel gioco quindi saremo in grado di ottenere la giacca di uno dei protagonisti di Edgerunnes, David Martinez. Non solo, ma ci saranno anche diversi easter egg della controparte animata, armi con skin sempre dedicate alla serie e forse la parte più importante il transmog.

Nella versione 1.5 del gioco i dataminer avevano trovato alcuni riferimenti a questa modalità e ora ne abbiamo la conferma: il transmog sarà presente nell'aggiornamento 1.6 e permetterà ai giocatori di tenere fino a sei abiti in tutti gli appartamenti e case sicure di V. Oltre a questo troviamo nuovi innesti dal Ripperdoc e nuove aggiunte alla modalità fotografica come il gatto Nibbles.

The Edgerunners update for Cyberpunk 2077 will be available today



- adds Roach Race mini-game (also on app stores)

- Martinez jacket

- Transmog

- new Ripperdoc additions

- new photo mode additions pic.twitter.com/JU2h61awo1 — Nibel (@Nibellion) September 6, 2022

Ultimo ma non meno interessante è un mini gioco chiamaro Roach Race dove appunto useremo il cavallo di Geralt come protagonista. Chi raggiunge i punteggi più alti può aspettarsi premi sotto forma di eurodollari e oggetti, e chi desidera giocare al di fuori di Cyberpunk 2077 può anche scaricare Roach Race gratuitamente su iOS e Android. Il gioco, sviluppato in collaborazione con Crunching Koalas, presenta l'amata figura di Roach che galoppa, salta e fa glitch attraverso le ambientazioni della serie The Witcher in un platform 2D a scorrimento infinito, completo di classifiche online.

Durante l'evento è stata annunciata anche l'espansione di Cyberpunk 2077 chiamata Phantom Liberty e che sarà disponibile il prossimo anno.