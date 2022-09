Death Stranding per PC sta per ottenere il supporto al ray tracing?

Nuove modifiche ai file di Death Stranding su Steamdb sembrano suggerire che la versione PC potrebbe ricevere un aggiornamento che aggiunge il supporto per il ray tracing. Questa sarebbe la prima volta che un gioco eseguito sul motore di Guerrilla Games supporta la tecnologia. Al momento della scrittura, non si sa se la versione PS5 riceverà anche un aggiornamento simile per aggiungere funzionalità di ray tracing.

Sulla base delle informazioni su Steamdb, non è chiaro quale tipo di funzionalità di ray tracing verrebbero aggiunte al gioco. L'illuminazione globale con ray tracing richiederebbe probabilmente modifiche significative, mentre i riflessi e/o le ombre ray traced, invece, sembrano più probabili.

Death Stranding è stato sviluppato da Kojima Productions e pubblicato l'8 novembre 2019. È il primo gioco del director Hideo Kojima e Kojima Productions dopo la sua separazione da Konami nel 2015. Successivamente, il gioco è stato lanciato anche su Windows da 505 Games a luglio, 2020. Un Director's Cut con nuovi contenuti è stato successivamente pubblicato per PS5 a settembre 2021 e poi per PC a marzo 2022.

Just noticed that Raytracing is coming to #DeathStranding according to the steam game brancheshttps://t.co/Sxa2xqs92p pic.twitter.com/Qr7HystqGu