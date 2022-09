Death Stranding protagonista al Tokyo Game Show con...i peluche dei Criptobionti!

Hideo Kojima ha annunciato che Death Stranding, in qualche modo, sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show. Che significa? Che, attraverso una serie di immagini, Kojima ha mostrato i peluche dei Criptobionti, che saranno appunto disponibili all'evento giapponese.

I dettagli non sono stati ancora rivelati per quanto riguarda il prezzo dei peluche o se saranno disponibili online durante e dopo il Tokyo Game Show. Quello che sappiamo, tuttavia, è che sono piuttosto adorabili, anche se sono strane, piccole forme di vita usate per curare Sam Porter Bridges in Death Stranding.

Secondo quanto svelato da Kojima stesso, i peluche saranno disponibili in due taglie: una large e una più piccola. Le immagini che possono essere viste qui di seguito, mostrano un Hideo Kojima che si spupazza i peluche.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni su questi peluche, soprattutto il loro prezzo e se saranno disponibili per l'acquisto anche online.