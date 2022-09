Deathloop su Xbox Game Pass molto vicino? Per un insider l'annuncio arriverà questa settimana

Deathloop è l'ultimo gioco in cui Bethesda ha stipulato un accordo di collaborazione con Sony prima di essere acquisita da Microsoft. Questo ha fatto sì che il titolo sviluppato da Arkane Studios non abbia ancora raggiunto nessuna delle console Xbox. Tuttavia, sembra che la data di uscita di Deathloop su Xbox Game Pass sarebbe molto più vicina di quanto immaginiamo, almeno secondo un insider.

Tempo fa si pensava alla possibilità che il momento in cui avremmo visto Deathloop su Xbox Game Pass sarebbe stato il 20 settembre, in coincidenza quindi con l'arrivo del gioco sul servizio PlayStation Plus Extra, l'omonimo servizio in abbonamento di videogiochi targato Sony.

Ebbene, ora questa informazione è stata ribadita da Rand al Thor, il membro del podcast di Xbox Two che si esibisce con Jez Corden, membro di Windows Central. L'insider, nell'ultimo capitolo del podcast, ha assicurato che questa settimana avrebbe posto fine all'accordo di Sony con Arkane Studios, e ha dato una data di uscita per l'arrivo di Deathloop su Xbox Game Pass: il 20 settembre.

Non solo ma secondo l'insider l'annuncio dell'arrivo di Deathloop su Xbox Game Pass dovrebbe arrivare entro questa settimana: sappiamo che tra il 15 e il 16 Microsoft annuncia i giochi in arrivo della seconda parte di ogni mese. Staremo a vedere.

