Deathloop su Xbox Series X/S, ecco le risoluzioni e modalità disponibili

Oggi, i giocatori Xbox cercheranno di sfuggire a un ciclo temporale mortale in Deathloop, dato che il gioco è ora disponibile per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass.

Il gioco arriva non solo con un update che aggiunge diverse feature nuove, tra cui un finale esteso e nuove armi e nemici, ma su Xbox Series X/S offrirà anche una serie di modalità grafiche e risoluzione. Qui di seguito potete trovare le quattro modalità grafiche per Xbox Series X.

Xbox Series S has the first two modes.



- 1080p/60FPS Framerate priority

- 1080p/60FPS Visual priority