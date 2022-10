Dishonored festeggia 10 anni e Arkane celebra la fantastica serie con un nuovo artwork

E' il decimo anniversario di Dishonored e anche se questo non è il primo gioco sviluppato da Arkane Studios, è quasi sicuramente il più noto.

In Dishonored i giocatori assumono il ruolo di Corvo Attano, Protettore Reale dell'Imperatrice, che non riesce a impedirne l'assassinio ed è accusato della sua morte. Armati di spada, gadget e abilità inquietanti, i giocatori lavorano per salvare la figlia dell'imperatrice e riportarla al trono, il tutto scegliendo quali cospiratori uccidere e quali risparmiare.

Per celebrare questo traguardo Arkane ha pubblicato un nuovo artwork del gioco con il seguente messaggio: "Non possiamo far passare questo giorno senza dire grazie alla nostra comunità per aver amato Dishonored tanto quanto noi. Molti di voi hanno condiviso cosa significa per voi questo mondo e questi personaggi. Felice #Dishonored10". Qui di seguito potete daae uno sguardo al bellissimo artwork.

Can't let this day go by without saying thank you to our community for loving Dishonored as much as we do.



So many of you have shared what this world and these characters mean to you. Happy #Dishonored10



Celebration art 🎨 by: @ziqqix of @posterposse pic.twitter.com/giprdwIfOi