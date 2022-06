FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) End of An Era - le migliori carte e soluzioni alle SBC

Siamo agli sgoccioli della stagione di FUT 22 Ultimate Team e come ogni anno, EA Sports dedica ai giocatori in fase di ritiro delle carte speciali per celebrare la loro brillante carriera. Queste carte sono denominate "End of na Era", o Fine di un'Era".

Si tratta di carte estremamente valide che non colgono il momento finale della carriera del giocatore ma piuttosto il suo climax. Si tratta anche di un'ottima chance per giocare con una carta forte di un giocatore a cui siete particolarmente affezionati, quando magari le carte standard che riceve nell'ultimo anno non sono molto competitive. In questa pagina vi consigliamo le migliori carte End of An Era, con le relative migliori soluzioni per completare le SBC attive a tempo limitato.

FIFA 22 Ultimate Team End of An Era - le migliori carte e le soluzioni alle SBC

1) LORENZO INSIGNE END OF AN ERA

La SBC è composta da un gruppo di tre. Di seguito vi offriamo le migliori soluzioni su FUTbin a ciascuna di essa:

Il costo complessivo è di circa 360k crediti su PS.

2) ALEXANDRE LACAZETTE END OF AN ERA

Lacazette è un grande classico. Si tratta infatti di uno dei buggatoni anche in versione oro. Con questa carta potenziata, dunque, non si potrà sbagliare per far male alle difese più arcigne di fine campagna. Per ottenere la carta serve completare un gruppo di quattro SBC. Di seguito le migliori soluzioni:

Il costo complessivo è di circa 379k crediti su PS.

3) ÁNGEL DI MARIA END OF AN ERA

Di Maria è sempre stato un incubo in questo ultimo decennio di FUT per chinque ami dribblare sulla fascia e ci sappia fare con le mosse abilità. Questa carta rende sicuramente giustizia alla sua splendida carriera. Questa SBC si compone di un gruppo di quattro, ma costa circa il doppio rispetto alle due sopra. Ecco le soluzioni: