FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Summer Swaps 2 - tutto sugli scambi estivi: premi, gettoni, SBC e obiettivi

EA Sports, in FUT 22 Ultimate Team ha aggiornato il programma “Scambi” Summer Swaps, ovvero Scambi Estivi. Così come la versione TOTS Swaps, questi scambi permetteranno di riscattare oggetti di gioco preziosi completando SBC e obiettivi che verranno rilasciati nel corso delle settimane fino alla fine di luglio.

In totale saranno disponibili fino a 50 gettoni e il primo lo otterrete semplicemente loggando a FUT. Alcuni gettoni saranno disponibili solo per alcuni giorni mentre altri per diverse settimane. Se volete ottenerli tutti dovrete giocare e loggare ogni giorno, con il programma che avrà termine il 29 agosto.

FIFA 22 Ultimate Team Summer Swaps 2 - Premi disponibili e gettoni necessari

Gettoni necessari - Premio

36 Icon Moments Cruyff

34 94+ Icon Moments PP(x4)

32 96+ Shapeshifters PP (x5)

30 Hero Shapeshifters Di Natale

27 Shapeshifters Kimpembe (95 OVR)

27 Premium FUTTIES Ben Yedder (98 OVR)

24 95+ Icon Moments Pack (x1)

20 FUTTIES Ben Yedder (97 OVR)

17 95+ Shapeshifters PP (x5)

15 93+ Icon Moments PP (×3)

12 Hero Shapeshifters PP (x5)

10 86+ Rare Players 15 Pack

8 94+ Shapeshifters Player Pick (×3)

5 85+ Rare Plavers 20 Pack

4 Icon Moments Schmeichel

3 84+ Rare Plavers 25 Pack

2 83+ Rare Players 25 Pack

1 82+ Rare Plavers 25 Pack



Summer Swap 2 Token

GK: Joe Murphy (60) – Tranmere Rovers

ST: Hugo Novoa (60) – RB Leipzig

CM: Ugo Bertelli (60) – Olympique de Marseille

CAM: Krisztofer Horváth (60) – Torino

CM: Ángel Zapata (60) – Monterrey

CB: Abdelkabir Abqar (60) – Deportivo Alavés

GK: Thijs Jansen (60) – Feyenoord

CB: Lenny Lacroix (60) – Football Club de Metz

LB: Jaiber Jiménez (60) – Cruz Azul

CM: Waniss Taïbi (60) – Angers SCO

CM: Umut Günes (60) – Alanyaspor

CM: Edgar López (60) – Club Tijuana

ST: Danny Musovski (60) – Los Angeles Football Club

GK: Tomás Durso (60) – Gimnasia y Esgrima La Plata

RB: Jorge Padilla (60) – Gimnasia y Esgrima La Plata

CDM: Abdulaziz Majrashi (60) – Damac FC

CDM: Anthony Uzodimma (60) – Kayserispor

GK: Goro Kawanami (60) – Sanfrecce Hiroshima

GK: Shunsuke Ando (60) – Kawasaki Frontale

CM: Erik Majetschak (60) – FC Erzgebirge Aue

GK: Antoine Lejoly (60) – FC Erzgebirge Aue

CB: Camilo Albornoz (60) – Atlético Tucumán

ST: Lassine Sinayoko (60) – AJ Auxerre

CM: Ousoumane Camara (60) – AJ Auxerre

GK: Ouparine Djoco (60) – Clermont Foot 63

CB: Lars Nieuwpoort (60) – RKC Waalwijk

RM: Feyzi Yildirim (60) – Kasimpaşa SK

LM: Yanis Cimignani (60) – Athlétic Club Ajaccio

CAM: Ali Youssef (60) – BK Häcken

RW: Halldor Stenevik (60) – Strømsgodset IF

RM: Asahi Masuyama (60) – Oita Trinita

CDM: Abdourahmane Ndiaye (60) – Oita Trinita

LW: Yosuke Yuzawa (60) – Sagan Tosu

GK: Matthis Harsman (60) – SV Meppen

RM: Abdulwahab Jafar (60) – SV Meppen

CDM: Damian Isac (60) – SV Meppen

CM: Jack Sowerby (60) – Northampton Town

CM: Kyle Taylor (60) – Exeter City

CB: Dominic Bernard (60) – Forest Green Rovers

CB: Jubril Okedina (60) – Cambridge United

GK: Lewis Thomas (60) – Forest Green Rovers

RM: Shilow Tracey (60) – Cambridge United

CAM: Barry McNamee (60) – Finn Harps

GK: Mark Oxley (60) – Finn Harps

La lista completa dei giocatori Summer Swap 2: