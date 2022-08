FIFA 22 Ultimate Team (FUT 22) Summer Transfers Update - aggiornamenti ai trasferimenti della nuova stagione

EA Sports, come di consueto in questa fase della stagione, ha inserito nella modalità Ultimate Team attuale tutti i trasferimenti estivi che ritroveremo nella stagione 2022/2023, anche in FUT 22 Ultimate Team ovvero i cosiddetti Summer Transfers Update.

A partire da giovedì 17 agosto sono in release diverse carte oro aggiornate con la nuova squadra di appartenenza. Tra i trasferimenti degni di nota bisogna sicuramente citare Haaland al Manchester City, Sadio Mané al Bayern Monaco, e Insigne ai Toronto FC. Qui di seguito trovate un filmato contenente tutte le nuove carte oro rilasciate in FUT 22 secondo il programma Summer Transfers Update:Si tratta veramente di uno degli ultimi sussulti prima dell'arrivo del successore FIFA 23, che offrirà importanti novità per la modalità Ultimate Team, a cominicare dalla nuova Intesa , e ricordiamo che sarà anche l'ultimo gioco di calcio di EA Sports denominato "FIFA".