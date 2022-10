FIFA 23 riceve una pioggia di recensioni negative su Metacritic e Steam

In queste ore, dopo il lancio avvenuto nella giornata di venerdì 30 settembre, FIFA 23 ha subito una pioggia di recensioni negative da parte degli utenti su Metacritic e Steam. Si tratta di review-bombing o ci sono diversi motivi dietro questo fenomeno?

Steam, al momento, vede la media delle recensioni positive attestarsi solamente attorno al 30%, con un 70% di commenti negativi. Su Metacritic la situazione è più grave, dal momento che la media voto degli utenti si sta lentamente stabilizzando sul 2.5. Prima di giungere a conclusioni, tuttavia, è necessario analizzare attentamente la questione.

Nel caso specifico di Steam, ad esempio, la maggior parte delle recensioni negative lamentano bug e problemi di natura tecnica, la maggior parte dei quali sono strettamenti legati al nuovo sistema di anti-cheat, che sta facendo molto discutere. Nelle scorse ore, tra forum e reddit, diversi utenti hanno segnalato di non riuscire ad avviare il gioco, di soffrire di freeze completi del gioco, e di riscontrare disconnessioni improvvise sul fronte delle modalità online.

Diversa la questione per quanto riguarda Metacritic, dove le lamentele ricalcano invece le solite rimostranze mosse verso la formula di FIFA anno dopo anno. Nelle recensioni utente, infatti, si parla di scarsi cambiamenti rispetto a FIFA 22, di more of the same, ci si scaglia contro il sistema di microtransazioni alla base di FIFA Ultimate Team, insomma, si scrive lo stesso copione che ogni anno accompagna il lancio di FIFA.

Sta di fatto che, nonostante le lamentele che accompagnano ogni anno l'uscita di FIFA, il titolo continua a imporsi quasi senza rivali nella classifica dei videogiochi più venduti. Ciò detto, è invece importante che EA riservi la giusta attenzione ai problemi emersi dal sistema anti-cheat, che stanno fortemente penalizzando l'esperienza dei giocatori PC.