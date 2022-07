Genshin Impact Cursed Blade, materiali Ascension, statistiche e chi dovrebbe usare la Cursed Blade

La Cursed Blade in Genshin Impact è una spada a 4 stelle introdotta come parte dell'aggiornamento 2.8.

Sebbene debutti contemporaneamente al nuovo personaggio Anemo 4 stelle Heizou, non può essere usata da lui. Poiché la spada fa parte di una missione legata a Kazuha, la può equipaggiare sempre che tu non abbia opzioni migliori a disposizione.

Kazuha infatti non è l'unico personaggio in Genshin Impact che può usare la Cursed Blade, quindi esamineremo quali personaggi possono beneficiare delle statistiche della spada, oltre che tutti i materiali Ascension necessari per potenziare l'arma a 4 stelle.

Su questa pagina:

Versione 2.8 "Summer Fantasia" Rimorchio | Genshin Impact.

Abilità, statistiche e attacco fisico della Cursed Blade

La Cursed Blade è una spada a 4 stelle che aumenta le statistiche di attacco di qualsiasi personaggio che la equipaggi. Questo è vantaggioso per coloro le cui abilità migliorano sulla base di un numero di attacco più alto, sia che si tratti di un potenziale danno puro o di un effetto curativo.

Ecco un riepilogo delle abilità e delle statistiche della Cursed Blade in Genshin Impact:

Rarità : 4 stelle

: 4 stelle Attacco base : 42

: 42 Statistica secondaria : Attacco

: Attacco Valore statistico secondario : 9

: 9 Abilità speciale (passiva): Isshin Art Clarity (quando un attacco normale, caricato o in picchiata colpisce un avversario, creerà un Hewing Gale, infliggendo danni ad area pari al 180% dell'attacco e aumentando attacco del 15% per otto secondi, ma questo effetto può essere attivato solo una volta ogni otto secondi)

Dato che si tratta di un'arma ottenuta tramite una Story Quest di Kazuha, non sarai in grado di perfezionare la Cursed Blade.

Grazie alle informazioni fornite da honeyhunterworld, la tabella seguente fornisce uno sguardo più dettagliato alle statistiche della Cursed Blade per ogni livello:

Livello Cursed Blade Attacco base Attacco secondario Livello 1 42 9 Livello 5 56 10.5 Livello 10 74 12.3 Livello 15 91 14.1 Livello 20 109 15.9 Livello 20 (after first Ascension) 135 15.9 Livello 25 152 17.7 Livello 30 170 19.5 Livello 35 187 21.4 Livello 40 205 23.2 Livello 40 (after second Ascension) 231 23.2 Livello 45 248 25 Livello 50 266 26.8 Livello 50 (after third Ascension) 292 26.8 Livello 55 309 28.6 Livello 60 327 30.4 Livello 60 (after fourth Ascension) 353 30.4 Livello 65 370 32.3 Livello 70 388 34.1 Livello 70 (after fifth Ascension) 414 34.1 Livello 75 431 35.9 Livello 80 449 37.7 Livello 80 (after sixth Ascension) 475 37.7 Livello 85 492 39.5 Livello 90 510 41.3

Genshin Impact Cursed Blade: materiali Ascension

Deathly Statuette material.

Per portare la Cursed Blade al livello 90, dovrai usare i materiali Ascension per potenziare la spada. Questo richiede molta Mora e materiali legati al farming.

Diversi materiali di varie rarità dovranno essere reperiti per aumentare il livello Ascension della Cursed Blade.

I materiali possono essere trovati durante l'esplorazione, nei domain, rilasciati dai nemici, prendendo parte a eventi e alcuni possono anche essere acquistati dai vari negozi in-game.

La tabella seguente descrive in dettaglio quali materiali Ascension sono necessari per potenziare la spada:

Livello Ascension Materiali Mora Livello 20 x3 Mask of the Wicked Lieutenant, x3 Gloomy Statuette, x2 Spectral Husk 5,000 Livello 40 x3 Mask of the Tiger's Bite, x12 Gloomy Statuette, x8 Spectral Husk 15,000 Livello 50 x6 Mask of the Tiger's Bite, x6 Dark Statuette, x6 Spectral Heart 20,000 Livello 60 x3 Mask of the One-Horned, x12 Dark Statuette, x9 Spectral Heart 30,000 Livello 70 x6 Mask of the One-Horned, x9 Deathly Statuette, x6 Spectral Nucleus 35,000 Livello 80 x4 Mask of the Kijin, x18 Deathly Statuette, x12 Spectral Nucleus 45,000

Chi dovrebbe usare Cursed Blade in Genshin Impact?

La Cursed Blade non viene utilizzata nella build migliore di nessun personaggio, poiché ci sono altre spade a 4 stelle che sono nettamente migliori se vuoi aumentare il tuo potenziale DPS, come l'Amenoma Kageuchi, l'Iron Sting o la Black Sword.

Tuttavia, se sei un nuovo giocatore di Genshin Impact, potresti non avere ancora queste spade. In tal caso, puoi equipaggiare la Cursed Blade su qualsiasi utilizzatore di spada che stai utilizzando come DPS.

Ecco chi dovrebbe usare la Cursed Blade in Genshin Impact:

Ayaka

Ayato

Jean

Kazuha

Keqing

Qiqi

Viaggiatore

Jean, Ayato e Keqing possono beneficiare delle statistiche di attacco della Cursed Blade.

Tieni presente che se stai costruendo un DPS elementale o un DPS secondario, la Cursed Blade sarà piuttosto inutile (a meno che tu non abbia davvero un buon sostituto).