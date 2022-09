Genshin Impact Dori miglior build, Talent, materiali Ascension, Constellation, squadra e arma

Dori è un nuovo personaggio Electro a 4 stelle che ha debuttato in Genshin Impact durante la Fase 2 dell'aggiornamento 3.0.

In quanto personaggio a 4 stelle, Dori non ha il suo Banner, ma è presente con probabilità di pull aumentate quando è inclusa nell Banner di un personaggio a 5 stelle.

Sia che tu l'abbia già, sia che tu voglia prepararti al momento in cui realizzerai con successo un Wish for the Traveller Merchant, è utile conoscere la miglior build Dori in Genshin Impact, inclusi i suoi miglior Artifacts e la miglior squadra. È anche utile sapere quali sono i suoi vantaggi di Constellation e quali i materiali per i Talents e i materiali per l'Ascension necessari per far salire di livello Dori fino al suo pieno potenziale.

Dori è un utilizzatore di claymore Electro a 4 stelle che è meglio utilizzato in un ruolo di supporto-guaritore ibrido grazie alla sua capacità di infliggere danni Electro mentre è fuori campo e di curare qualsiasi personaggio attivo sul campo con il suo Elemental Burst.

Ecco un riepilogo delle abilità e delle statistiche di Dori in Genshin Impact:

Element : Electro.

: Electro. Rarity : 4-Star.

: 4-Star. Weapon : Claymore.

: Claymore. Banner : Adrift in the Harbor and Drifting Luminescence.

: Adrift in the Harbor and Drifting Luminescence. Best build : Healer and support hybrid.

: Healer and support hybrid. Normal Attack : Marvelous Sword-Dance: Modified.

: Marvelous Sword-Dance: Modified. Elemental Skill : Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon.

: Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon. Elemental Burst : Alcazarzaray's Exactitude.

: Alcazarzaray's Exactitude. Passiva 1 : An Eye for Gold (il tempo di recupero dell'Elemental Skill di Dori viene ridotto di un secondo quando un personaggio collegato al Jinni di Dori attiva una reazione Electrocharged, Superconduct, Overloaded, Quicken, Aggravate, Hyperbloom, Electro Swirl, o Crystallize , ma questo effetto può essere attivato solo una volta ogni tre secondi).

: An Eye for Gold (il tempo di recupero dell'Elemental Skill di Dori viene ridotto di un secondo quando un personaggio collegato al Jinni di Dori attiva una reazione Electrocharged, Superconduct, Overloaded, Quicken, Aggravate, Hyperbloom, Electro Swirl, o Crystallize , ma questo effetto può essere attivato solo una volta ogni tre secondi). Passiva 2 : Compound Interest (quando Troubleshooter Shots or After Sales Service Rounds vengono attivati dall'Elemental Skill di Dori, ripristinerà cinque Elemental Energy per ogni 100% di ricarica posseduta, con un massimo di 15 Energia ripristinata in questo modo e solo un'istanza di ripristino energetico può essere attiva alla volta).

: Compound Interest (quando Troubleshooter Shots or After Sales Service Rounds vengono attivati dall'Elemental Skill di Dori, ripristinerà cinque Elemental Energy per ogni 100% di ricarica posseduta, con un massimo di 15 Energia ripristinata in questo modo e solo un'istanza di ripristino energetico può essere attiva alla volta). Passiva Crafting: Dori ha una probabilità del 25% di recuperare alcuni materiali utilizzati durante la creazione di personaggi e armi.

Dori Normal Attack - Marvelous Sword-Dance: Modified

Dori può eseguire fino a una combo di tre colpi consecutivi con la sua Claymore. Se usa invece l'attacco caricato di Dori, prosciugherà la resistenza per eseguire un attacco rotante. Al termine dell'attacco caricato, Dori attiverà un colpo più potente che respinge qualsiasi nemico che colpisce.

Come con la maggior parte degli utilizzatori di Claymore, l'attacco in picchiata di Dori colpirà il terreno sotto di lei, danneggiando tutti i nemici sul suo cammino e infliggendo danni AOE (area d'effetto) all'atterraggio.

Dori Elemental Skill - Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon

Quando viene attivata, Dori evoca una lampada che spara un colpo di Troubleshooter Cannon agli avversari che infligge danni Electro. Quando il Troubleshooter Cannon colpisce un nemico, crea due After-Sales Service Rounds che tracciano automaticamente gli avversari e infliggono più danni Electro.

Dori Elemental Burst - Alcazarzary's Exactitude

Dori evoca un Jinni che si collega al personaggio attivo e ripristina continuamente gli HP ridimensionati dai massimi HP di Dori e rigenera energia, mentre applica l'elemento Electro al personaggio attivo.

Inoltre, si formerà una linea di connessione tra il Jinni e il personaggio attivo e, se un nemico tocca la linea, infliggerà loro un'istanza di danno Elettro ogni 0,4 secondi. Tuttavia, questo non può essere accumulato, poiché può essere attivato solo un Jinni alla volta.

Genshin Impact Dori Materiali Talent

Rich Red Brocade

Per ottenere il massimo dall'utilizzo di Dori, dovrai aumentare di livello le sue abilità utilizzando i materiali dei Talents, che variano da personaggio a personaggio.

Per Dori, dovrai farmare molti materiali Ingenuity e Rich Red Brocade (se non li hai già) per potenziare completamente le sue capacità.

Dato che Dori ha tre Talents, dovrai spendere tre volte i materiali dei Talents elencati di seguito per potenziare completamente tutte le sue abilità, che abbiamo anche dettagliato nella tabella che segue.

Ecco di quali materiali per i Talents hai bisogno per migliorare uno dei Talents di Dori in Genshin Impact:

Dori Talent level Talent materials Mora cost Level 2 x3 Teachings of Ingenuity, x6 Faded Red Satin 12,500 Level 3 x2 Guide to Ingenuity, x3 Trimmed Red Silk 17,500 Level 4 x4 Guide to Ingenuity, x4 Trimmed Red Silk 25,000 Level 5 x6 Guide to Ingenuity, x6 Trimmed Red Silk 30,000 Level 6 x9 Guide to Ingenuity, x9 Trimmed Red Silk 37,500 Level 7 x4 Philosophies of Ingenuity, x4 Rich Red Brocade, x1 Bloodjade Branch 120,000 Level 8 x6 Philosophies of Ingenuity, x6 Rich Red Brocade, x1 Bloodjade Branch 260,000 Level 9 x12 Philosophies of Ingenuity, x9 Rich Red Brocade, x2 Bloodjade Branch 450,000 Level 10 x16 Philosophies of Ingenuity, x12 Rich Red Brocade, x2 Bloodjade Branch, x1 Crown of Insight 700,000

Ecco di quali materiali per i Talents avrai bisogno per aggiornare completamente uno dei Talents di Dori:

x1 Crown of Insight

x3 Teachings of Ingenuity

x6 Faded Red Satin

x6 Bloodjade Branch

x21 Guide to Ingenuity

x22 Trimmed Red Silk

x31 Rich Red Brocade

x38 Philosophies of Ingenuity

1,652,500 Mora

Per potenziare tutte le tre abilità di Dori, ecco la somma complessiva di tutti i materiali per i Talents di cui avrai bisogno:

x3 Crown of Insight

x9 Teachings of Ingenuity

x18 Faded Red Satin

x18 Bloodjade Branch

x63 Guide to Ingenuity

x66 Trimmed Red Silk

x93 Rich Red Brocade

x114 Philosophies to Ingenuity

4,957,500 Mora

Genshin Impact Dori Materiali Ascension

Kalpalata Lotus.

Proprio come per i Talents, devi usare i materiali Ascension di Dori per migliorare la sua salute, attacco, difesa e efficacia del colpo critico.

Per Dori, dovrai farmare molti materiali Kalpalata Lotus e Thunderclap Fruitcore (se non li hai già) per potenziare completamente le sue capacità.

A differenza dei materiali per i Talents, devi spendere i materiali dell'Ascension di seguito solo una volta per portare Dori al suo livello di personaggio più alto. C'è anche Acquaint Fate come ricompensa per aver raggiunto determinati livelli di Ascension.

Ecco di quali materiali Ascension e la quantità di Mora di cui hai bisogno per potenziarla per ogni livello di Ascension:

Dori Ascension level Ascension materials Mora cost Ascension reward Level 20 x1 Vajrada Amethyst Silver, x3 Kalpalata Lotus, x3 Faded Red Satin 20,000 x1 Acquaint Fate Level 40 x3 Vajrada Amethyst Fragments, x2 Thunderclap Fruitcore, x10 Kalpalata Lotus, x15 Faded Red Satin 40,000 None Level 50 x6 Vajrada Amethyst Fragments, x4 Thunderclap Fruitcore, x20 Kalpalata Lotus, x12 Trimmed Red Silk 60,000 x1 Acquaint Fate Level 60 x3 Vajrada Amethyst Chunk, x8 Thunderclap Fruitcore, x30 Kalpalata Lotus, x18 Trimmed Red Silk 80,000 None Level 70 x6 Vajrada Amethyst Chunk, x12 Thunderclap Fruitcore, x45 Kalpalata Lotus, x12 Rich Red Brocade 100,000 x1 Acquaint Fate Level 80 x6 Vajrada Amethyst Gemstone, x20 Thunderclap Fruitcore, x60 Kalpalata Lotus, x24 Rich Red Brocade 120,000 None

In totale, ecco tutti i materiali Ascension di cui hai bisogno per Dori in Genshin Impact:

x1 Vajrada Amethyst Silver

x6 Vajrada Amethyst Gemstone

x9 Vajrada Amethyst Fragment

x9 Vajrada Amethyst Chunk

x18 Faded Red Satin

x30 Trimmed Red Silk

x36 Rich Red Brocade

x46 Thunderclap Fruitcore

x168 Kalpalata Lotus

420,000 Mora

Genshin Impact Dori Constellation

Ricevendo duplicati di Dori dai Wish su Banner, riceverai la sua Stella Fortuna. Questo materiale ti consente di sbloccare i livelli di Constellation, con ogni aggiornamento che migliora un talento esistente o un'abilità passiva.

Dori's Constellations at a glance.

Ecco tutti gli upgrade alla Constellation di Dori in Genshin Impact:

Additional Investment (C1) :Il numero di proiettili creati da Troubleshooter Shots è aumentato di uno.

:Il numero di proiettili creati da Troubleshooter Shots è aumentato di uno. Special Franchise (C2) : Quando sei in combattimento e il Jinni cura il personaggio a cui è collegato, lancerà un Jinni Toop dalla posizione di quel personaggio che infligge il 50% del danno d'attacco di Dori.

: Quando sei in combattimento e il Jinni cura il personaggio a cui è collegato, lancerà un Jinni Toop dalla posizione di quel personaggio che infligge il 50% del danno d'attacco di Dori. Wonders Never Cease (C3) : Aumenta di tre il livello di Alcazarzaray Exactitude, con un livello di potenziamento massimo di 15.

: Aumenta di tre il livello di Alcazarzaray Exactitude, con un livello di potenziamento massimo di 15. Discretionary Supplement (C4) : Il personaggio collegato al Jinni otterrà un bonus di guarigione del 50% quando i suoi HP sono inferiori al 50% e otterrà anche il 20% di ricarica energetica quando la sua energia è inferiore al 50%.

: Il personaggio collegato al Jinni otterrà un bonus di guarigione del 50% quando i suoi HP sono inferiori al 50% e otterrà anche il 20% di ricarica energetica quando la sua energia è inferiore al 50%. Value for Mora (C5) : Aumenta il livello di Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon di tre, con un livello di aggiornamento massimo di 15.

: Aumenta il livello di Spirit-Warding Lamp: Troubleshooter Cannon di tre, con un livello di aggiornamento massimo di 15. Sprinkling Weight (C6): Per tre secondi dopo che Dori ha attivato il Troubleshooter Cannon, ottiene Electro Infusion e quando i suoi normali attacchi colpiscono i nemici, tutti i membri del gruppo cureranno HP equivalenti al 4% degli HP massimi di Dori.

Come si gioca a Dori in Genshin Impact

Anche se Dori è solo il secondo Electro-healer del gioco (il primo è Kuki Shinobu), sembra dia il meglio di sé nei party come guaritrice ibrida con supporto sub-DPS, per sfruttare l'intero kit.

Che tu decida di buildare Dori come guaritrice pura o in un ruolo di guaritore ibrido e sub-DPS, dovresti dare la priorità all'utilizzo del suo Elemental Burst, Alcazarzaray's Exacttitude. Questo evoca un Jinni che si legherà a qualsiasi personaggio attivo sul campo che lo curerà, ricaricherà la sua Energy e applicherà Electro al personaggio attivo.

Assicurati di attivare l'Elemental Burst di Dori il più spesso possibile.

Ciò significa che puoi causare reazioni senza dover passare a un altro membro del gruppo, il che è particolarmente utile quando usi Swirl. Grazie alla sua efficacia fuori dal campo, Dori non sarà attiva sul campo troppo spesso, quindi assicurati di attivare la sua Elemental Skill quando ruoti su di lei per ottenere alcuni danni elettro extra.

Mentre è legato al Jinni, il personaggio attivo potrà anche infliggere danni elettro ai nemici che toccano la linea viola tra il Jinni e il personaggio attivo. Prova a intrappolare gruppi di nemici in questa linea per causare ancora più danni elettro, ma non farne la tua priorità assoluta. Il fatto è che potresti effettivamente sprecare il potenziale DPS se ti preoccupi troppo di intrappolare i nemici nella linea.

Migliore squadra Dori in Genshin Impact

Non dovresti davvero costruire una squadra attorno a Dori, dato che è usata al meglio nei team in cui hai bisogno sia di cure che di supporto per sub-DPS Electro. Ad esempio, alcuni giocatori utilizzano Fischl e Bennett per l'eccellente applicazione sub-DPS Electro di Fischl e l'utile guarigione di Bennett. Dori può sostituire entrambi questi personaggi unendoli in un singolo pacchetto e aprendo di fatto un altro spazio nella tua squadra.

Fai solo attenzione perché spesso sacrificherai personaggi che forniscono un miglior DPS secondario e migliori cure individuali. Assicurati di valutare se quello spazio extra che Dori ti fa guadagnare valga davvero la pena.

L'abbinamento con i personaggi Hydro DPS, Dendro support e Anemo Swirl è consigliato come miglior team comp di Dori.

Detto questo, se vuoi utilizzarla, la migliore composizione di squadra di Dori sarà con i personaggi Hydro e Dendro in modo che possano assisterla nella creazione di reazioni Bloom, Hyperbloom ed Electrocharged. Il modo migliore per farlo è con un buon Hydro DPS (Kamisata Ayato, Tartaglia, o anche Yelan) e qualcuno con buone capacità di sub DPS Dendro come Collei, o anche il Dendro Traveller. L'ultimo slot è utilizzato al meglio da uno shielder, come Zhongli, o un personaggio Anemo con un buon potenziale Swirl, come Kazuha o Jean.

In alternativa, puoi fondere un buon personaggio Dendro DPS con un buon personaggio Hydro sub DPS, ma dal momento che Tighnari è l'unico DPS Dendro valido nel gioco finora, questa è una squadra più rara e complessa da creare.

I migliori Artifacts per Dori in Genshin Impact

Se vuoi usare Dori come guaritrice pura in Genshin Impact, ti consigliamo di usare il set in quattro pezzi Ocean-Hued Clam. Quando i quattro pezzi sono equipaggiati, per tre secondi dopo che Dori ha curato un personaggio, la spuma che appare convertirà la quantità di HP recuperati in un'esplosione di danni, calcolata sulla base del 90% della guarigione accumulata.

Tuttavia, per un personaggio di supporto ibrido a tutto tondo, bisogna considerare il Noblesse Oblige in quattro pezzi come il miglior set di Artifacts per Dori in Genshin Impact. Il solo due pezzi aumenterà il danno dell'Elemental Burst di Dori del 20%, mentre il quattro pezzi aumenterà l'attacco di tutti i membri del gruppo del 20% per 12 secondi dopo l'attivazione dell'Elementl Burst di Dori.

The Ocean-Hued Clam, Noblesse Oblige e Deepwood Memories sono alcuni dei migliori set di Artifacts Dori.

Potrebbe piacerti di più il set Instructor in quattro pezzi se fai affidamento sul danno delle Elemental Reactions, poiché aumenta la Elemental Mastery di tutti i membri del gruppo di 120 per otto secondi quando una reazione viene attivata.

Vale anche la pena notare che se utilizzi un personaggio Dendro come Tighnari nella tua squadra, allora qualcuno nella tua squadra dovrebbe utilizzare il set Deepwood Memories in quattro pezzi. Idealmente, questo dovrebbe essere su un personaggio Dendro per aumentare il loro danno Dendro, ma qualsiasi membro del gruppo può equipaggiare Deepwood Memories per aiutare a ridurre la resistenza Dendro dei nemici e aumentare il potenziale DPS del tuo party.

Migliore arma Dori in Genshin Impact

Il fedele spadone Favonius.

Un'arma a 4 stelle con buone capacità di ricarica è solitamente la scelta migliore per Dori. Consideriamo l'affidabile Favonius Greatsword la migliore arma di Dori per questo motivo, poiché ha una grande percentuale di ricarica quando è completamente potenziata. Tuttavia, puoi anche usare la Sacrifical Greatsword per le sue capacità di ricarica (il che è anche utile per ricaricare occasionalmente istantaneamente la tua Elemental Skill dopo averla usata).

Se invece vuoi dare la priorità al danno da reazione, allora la Forest Regalia, una delle nuove armi Sumeru, è in realtà un ottimo modo per ottenere un po' di ricarica mentre si aumenta al contempo la Elemental Mastery. Il personaggio che raccoglie una Leaf of Consciousness dopo una Burning, Quicken, Aggravate, Spread, Bloom, Hyperbloom, or Burgeon reaction con Forest Regalia equipaggiata aumenterà la propria Elemental Mastery di 60 per 12 secondi.

La migliore build di Dori in Genshin Impact

Con tutto questo in mente, se vuoi sfruttare al massimo le capacità di guarigione ibrida e sub DPS di Dori, abbiamo compilato quella che pensiamo sia attualmente la migliore build di Dori in Genshin Impact:

La migliore arma di Dori : Favonous Greatsword.

: Favonous Greatsword. Dori Migliori Artifacts : set Noblesse Oblige in quattro pezzi.

: set Noblesse Oblige in quattro pezzi. Dori Miglior Team: Hydro DPS (Kamisata Ayato, Tartaglia, Yelan), un sub DPS Dendro (Collei o Dendro Traveller) e uno shielder (Zhongli) o qualcuno che può fare Swirl (Kazuha, Jean)

In quanto nuovo personaggio, ci vorrà del tempo per accumulare tutti i materiali di Sumeru necessari per far salire di livello Dori fino al suo pieno potenziale, ma può valerne la pena se hai bisogno di un Electro-guaritore che possa liberare una posizione nella tua squadra. Ricorda solo di valutare la quantità di supporto per i sub-DPS che potresti perdere sostituendo un personaggio individualmente più potente con Dori.

Buona fortuna nel potenziare Dori in Genshin Impact!