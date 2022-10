Microsoft vuole 'il suo' Genshin Impact per Xbox

Stando a un nuovo report, Microsoft sta cercando un proprio gioco "in stile" Genshin Impact per attirare maggiormente l'attenzione del mercato cinese.

L'agenzia Reuters ha riferito che l'azienda sta accelerando i piani per trovare un titolo equivalente al gioco di ruolo d'azione, che ha fruttato allo studio miHoYo di Shanghai oltre quattro miliardi di dollari in due anni.

Genshin Impact, un gioco open-world in stile anime, è monetizzato attraverso meccaniche gacha, in cui i giocatori pagano per avere la possibilità di guadagnare personaggi speciali che possono poi utilizzare nel gioco.

Daniel Ahmad, analista senior presso la società di ricerca Niko Partners, ha dichiarato a Reuters che "gli sviluppatori di videogiochi cinesi stanno cercando di standardizzare i loro strumenti di sviluppo, di creare processi di produzione avanzati e di investire in team su larga scala".

"In definitiva, ciò contribuisce a fornire loro il vantaggio competitivo per raggiungere un ampio pubblico sia in termini geografici che di piattaforme".

Reuters sostiene che le fonti indicano che Microsoft sta esplorando i mercati cinesi alla ricerca di nuovi sviluppatori da coinvolgere. L'azienda starebbe inoltre "corteggiando anche gli studios indipendenti con offerte di grandi somme di denaro".

Sebbene Sony non sia proprietaria dell'IP di Genshin Impact, ha collaborato con miHoYo all'inizio dello sviluppo del gioco e ha contribuito a portarlo sul mercato. Il gioco è disponibile su PC e dispositivi mobile, mentre la versione per console è in esclusiva su PlayStation.

Il gioco, a quanto pare, guadagna la maggior parte dei soldi su mobile, ma è regolarmente in cima alla classifica dei giochi free-to-play più giocati su PlayStation.

Stando alle fonti di Reuters, Microsoft non è stata "per nulla contenta" di aver perso Genshin Impact e aveva parlato brevemente con miHoYo quando il titolo era in fase di sviluppo, ma le trattative sono fallite.

Secondo una fonte di Reuters, che ha rifiutato di essere identificata, "Genshin Impact ha fatto guadagnare a Sony un sacco di soldi".

Fonte: VGC.