Nvidia GeForce RTX 4090 può far girare Genshin Impact in 13K!

Lo YouTuber "Golden Reviewer" ha caricato un video di NVIDIA GeForce RTX 4090 che esegue il popolarissimo Genshin Impact a una risoluzione incredibile di 13K.

In precedenza, Golden Reviewer ha caricato un video che mostrava il gioco in esecuzione a una risoluzione di 7K su una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. Le specifiche del suo PC sono le seguenti:

Intel Core i7-10700KF

Scheda madre Asus Prime Z490-P

64 GB di RAM Corsair Vengeance LPX DDR4-3200

GPU MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G

SSD Samsung 970 EVO Plus 2TB

L'utente ha eseguito il test su Genshin Impact alla risoluzione di 6880 x 2880 con le impostazioni grafiche alla massima qualità. Ha anche sbloccato gli FPS in modo che il gioco possa offrire oltre 60 FPS.

Anche se non si tratta di un test benchmark, l'autore fornisce le informazioni nel corso del video per mostrare la qualità a una risoluzione così elevata.

Genshin Impact è un titolo mobile e per PC, quindi non stressa il sistema come farebbero titoli più pesanti dal punto di vista grafico, come Cyberpunk 2077 o Marvel's Spider-Man. Ora, lo YouTuber ha pubblicato immagini di Genshin Impact che gira ad una risoluzione incredibilmente alta sulla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090.

L'utente ha dichiarato di aver eseguito Genshin Impact alle impostazioni più alte possibili senza rovinare completamente l'immagine e il gameplay. La risoluzione dello schermo è di 13760 x 5760, Non è stata usata la tecnologia DLSS, ma se il gioco è in grado di integrare tale supporto, allora potremo vedere prestazioni ancora migliori mantenendo la qualità visiva.

Nel corso del video, visibile qui sopra, l'autore afferma di aver ottenuto il maggior numero di fotogrammi al secondo (in media) a 30fps. In Genshin Impact è possibile effettuare uno screenshot e salvarlo nel sistema. Golden Reviewer afferma che i megapixel dell'immagine sono circa 80MP e la dimensione del file è di 86MB. Zoomando sui dettagli più fini, la qualità ottenuta con la GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 sembra davvero impressionante.

Fonte: Wccftech.