Genshin Impact sarà interamente tradotto in italiano, è ufficiale

Ora è ufficiale: Genshin Impact sarà interamente tradotto in italiano a partire dalla patch 3.3, prevista per la fine dell'anno. Ovviamente ci riferiamo a una versione italiana sottotitolata, che fino a questo momento era rimasta un miraggio.

MyHoYo ha confermato la notizia in occasione di una diretta in streaming su Twitch volta ad annunciare tutte le novità dell'aggiornamento 3.2 e qualche anticipazione sulla 3.3. La traduzione è una testimonianza concreta della volontà della casa di investire ancora di più sull'opera, e probabilmente ci fornisce un'idea precisa del successo che il titolo sta incontrando nel nostro paese.

Genshin Impact è un RPG open-world ricamato attorno alla formula del gacha che ha stupito il mondo per la sua realizzazione tecnica, per il sistema di combattimento innovativo e soprattutto per la cura riservata alla caratterizzazione dei personaggi e del mondo di gioco. Vista la quantità di materiale narrativo e di storie raccontate dal momento del lancio, la localizzazione italiana aiuterà tantissimo i nostri giocatori.

Siamo certi che con l'avvento della traduzione in italiano saranno in tantissimi i videogiocatori del nostro paese a gettarsi a capofitto nell'universo di MyHoYo.

Vi ricordiamo infatti che Genshin Impact può essere scaricato gratuitamente dal sito di Hoyoverse per PC, PS4, PS5 e piattaforme mobile. Insomma, con la formula free-to-play e la localizzazione completa in italiano, si prospetta un nuovo picco di appassionati nostri connazionali

Sul sito ufficiale e nella sezione news potete trovare invece tutte le novità della patch 3.2.