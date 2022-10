Genshin Impact ha guadagnato più di $3 miliardi solo su mobile

L'ultimo report emesso da SensorTower non lascia spazio a dubbi di sorta: Genshin Impact di miHoYo è sempre più un videogioco da record, avendo incassato oltre $3 miliardi nel suo ciclo vitale, e i dati si limitano solamente all'analisi delle piattaforme mobile iOS e Android.

A seguito del lancio, ci sono voluti solamente 171 giorni per infrangere il muro del miliardo di dollari incassati. 195 giorni dopo, Genshin Impact aveva già oltrepassato la soglia dei $2 miliardi. E 185 giorni più tardi, ovvero poche ore fa, l'opera ha ufficialmente sfondato il tetto dei $3 miliardi (sempre e solo nel mercato mobile, gli altri dati non sono disponibili), trasformandosi in uno dei titoli più redditizi di tutti i tempi.

Cina, USA e Russia sono i paesi che guidano la catena dei guadagni, ma l'opera ha ormai raggiunto una straordinaria diffusione in tutto il mondo, raccogliendo in media - su iOS e Android - $1 miliardo ogni sei mesi. Questo è il prodotto della strategia di adottare una formula free-to-play che, a onor del vero, viene massicciamente supportata dagli sviluppatori, che accolgono le richieste degli appassionati e iniettano costantemente nuovi contenuti, come l'intera regione di Sumeru introdotta lo scorso agosto.

Genshin Impact è un gacha-game che si sviluppa lungo un'atipica formula da RPG open-world, integrando una componente tecnica che non ha alcun precedente nel tessuto dei free-to-play. Essendo gratuito e qualitativamente impressionante, non è una sorpresa il fatto che sia stato in grado di raggiungere tali risultati.

Avete provato Genshin Impact? E se sì, cosa ne pensate dell'opera di miHoYo?