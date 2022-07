Hearthstone, svelata una nuova carta: Manomissione Tomo!

In piena stagione di spoiler per la nuova espansione di Hearthstone “Assassinio al Castello di Nathria”, Eurogamer ha il piacere di presentarvi una carta in anteprima!

“Manomissione Tomo” è un incantesimo per la classe Stregone che per 3 mana ci permette di creare una copia della nostra mano corrente, riducendo il costo di ciascuna carta ad 1, e successivamente di mescolare la copia così creata nel mazzo, con il solo difetto di dover scartare le carte in nostro possesso.

Valutare questa carta così presto è complicato ma possiamo dire che con l’avvento di Prince Renathal (nuova leggendaria disponibile per tutti coloro che fanno log-in in Hearthstone), con 40 carte nel mazzo e una abilità di classe che permette di pescare a costo di 2 punti vita (che grazie al principe partono anch’essi a 40), potrebbe generare un archetipo di mazzo “all spells”.

Inoltre, se seguiamo gli spoiler recenti, possiamo notare come lo Stregone venga spinto nella direzione degli Imp, con nuove creature di questo tipo e un incantesimo che ci permette di pescare una carta per ogni Imp sul campo, facendoci velocemente raggiungere quegli incantesimi ridotti a 1 mana.Tanto theorycrafting da fare, quindi, con solo 5 carte (ora 6) svelate per questa classe!

Come già discusso nel nostro articolo di visione globale del nuovo set, le meccaniche che verranno introdotte si preannunciano assai interessanti, portando forse il meta in una direzione non strettamente ovvia (e monotona).

Assassinio al Castello di Nathria arriverà sui nostri schermi e display portatili il 2 agosto 2022, portando con sé misteri, investigazioni e, si spera, tanto divertimento.