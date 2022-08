Hearthstone Battlegrounds si avvicina al pay-to-win e i giocatori sono infuriati

Disponibile in versione beta dal 2019 su Hearthstone, Battlegrounds è una modalità completamente diversa dalla modalità di gioco di carte standard di Blizzard. Come TeamFight Tactics di League of Legends, mette otto giocatori diversi l'uno contro l'altro. Questi ultimi devono sconfiggere i loro avversari usando le creature che acquistano. Questo dà poi il via a una fase di combattimento in cui le creature acquistate combattono automaticamente: il giocatore non interagisce, anche se può dirigere le sue azioni in un certo modo.

Per diversificare i giochi, i giocatori devono scegliere un eroe all'inizio del gioco. Questi ultimi si distinguono per il numero di punti armatura di cui dispongono (da considerare come punti vita aggiuntivi) e per il loro potere eroico: si tratta di un'abilità speciale, passiva o attiva, specifica di ogni campione. Per quanto riguarda la scelta degli eroi, ogni giocatore inizia il gioco con due possibilità. Tuttavia, esiste un oggetto chiamato BG Perks che consente quattro scelte. Ora disponibile nel negozio per € 19,99 o 2000 oro, non sarà più così dal 30 agosto.

Il nuovo aggiornamento include una nuova valuta: le pietre runiche. Queste sostituiscono gli acquisti con denaro reale per la maggior parte dei prodotti nell'Hearthstone Store. Tra questi, pack pre-acquisti, pack di carte, ma anche vantaggi per Battlegrounds. I giocatori non potranno più recuperarle con monete d'oro ma solo spendendo soldi veri perché, specifica Blizzard, le pietre runiche non possono essere vinte in gioco.

Questa è un'iniziativa che ha suscitato scalpore tra i giocatori. A partire da un certo livello, avere quattro scelte per il personaggio è essenziale per sperare di ottenere il punteggio migliore. Si tratta di bilanciare, ed è chiaro che con 84 eroi a disposizione il compito è arduo se non impossibile. Pertanto, per molti giocatori di Battlegrounds, avere quattro possibilità all'inizio del gioco consente un rapporto di vincita più alto.

Oltre a questa nuova valuta, Blizzard sta quindi introducendo una via di ricompense con missioni esclusive di Battlegrounds. Alcune ricompense saranno gratuite, mentre altre dovranno essere sbloccate tramite l'acquisto di BG Perks. Va da sé che i giocatori non sono contenti di questa scelta che va a scapito di quei giocatori che preferiscono non acquistare pacchetti dal negozio.

Attualmente Blizzard sta lavorando anche a Diablo IV, ma lo studio di sviluppo ha rassicurato i giocatori: non ci saranno pacchetti pay-to-win come nel caso di Diablo Immortal.

Fonte: PCGamer