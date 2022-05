Hearthstone: bambina spende 300 dollari in pacchetti, il padre fa causa a Blizzard

Molte volte abbiamo sentito storie di bambini che rovinano la vita dei gentitori spendendo enormi somme in videogiochi per dispositivi mobile. Di solito queste storie finiscono con un rimborso, conflitti con la banca o enormi debiti. Quello che non vediamo tutti i giorni è che i genitori decidono di citare in giudizio le aziende.

Tuttavia, solo perché è raro non significa che non accada mai. Un padre che vive in Arizona, negli Stati Uniti, ha deciso di citare in giudizio Blizzard Entertainment. Questo dopo che sua figlia ha speso 300 dollari in pacchetti di carte Hearthstone.

Questa è una causa intentata per conto di sua figlia e di altri minori che hanno acquistato un pacchetto di carte di Hearthstone. Il padre sostiene che tra il 2019 e il 2021 la figlia ha utilizzato le sue carte di credito e di debito per acquistare carte di Hearthstone per un valore di oltre $ 300.

Harris sostiene che il gioco di Blizzard manca di rimborsi e parental control, il che gli dà il diritto di rinunciare a un accordo tra le due parti grazie ad una legge californiana. Non solo, ma Harris sta cercando più persone che si uniscano alla sua class action contro Blizzard Entertainment.

Non resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Fonte: Eurogamer