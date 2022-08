Hearthstone finalmente sta per aggiungere la possibilità di segnalare comportamenti tossici

Il 30 agosto, Hearthstone aggiungerà una nuova patch al gioco di carte. Oltre alla nuova stagione Battlegrounds, all'update Mercenaries e alla correzione dei bug, questa nuova patch aggiunge al gioco la tanto attesa funzione di segnalazione, grazie alla quale i giocatori possono finalmente segnalare gli utenti tossici.

Sin dall'uscita di Hearthstone, i giocatori non hanno avuto un modo affidabile per denunciare le molestie o i comportamenti intenzionalmente maleducati, che hanno creato un ambiente tossico nel gioco. Con la funzione di segnalazione, ormai alle porte, Hearthstone può fare i primi passi per risolvere questo problema.

Dopo l'arrivo della patch, i giocatori potranno segnalare gli utenti della loro lista amici, così come gli avversari attuali e recenti, attraverso la scheda social nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Per segnalare un giocatore, è sufficiente selezionare il menu Opzioni quando si trova il nome del giocatore tossico e selezionare il pulsante Segnala. Secondo Hearthstone, i nomi inappropriati, le molestie in chat e le abitudini di gioco deliberatamente maleducate sono tutti motivi di segnalazione. Anche se l'eccessivo emoting e il roping sono difficili da segnalare come comportamenti inappropriati, potrebbero comunque essere puniti da Blizzard nelle giuste circostanze o con prove sufficienti.

When the update launches, you will finally be able to report others in-game - for inappropriate names, messages or gameplay (and no, I don't think that excessive emoting falls under that last category). Full 24.2 patch notes here: https://t.co/63hWCTSVV8 #Hearthstone pic.twitter.com/h3qaNSOB4o — Hearthstone Top Decks💙 (@HSTopDecks) August 25, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I giocatori saranno felici del fatto che Hearthstone stia finalmente implementando la funzione di segnalazione nel gioco. Sebbene l'unico modo per chattare in Hearthstone sia quello di essere amici, una pratica purtroppo comune è quella di chiedere l'amicizia a un avversario precedente, per poi molestarlo in chat.

Che ne pensate?

Hearthstone è disponibile per dispositivi mobile e PC.

Fonte: Gamerant.