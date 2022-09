Kena Bridge of Spirits arriva su Steam e il nuovo DLC aggiunge il New Game Plus

Kena Bridge of Spirits arriva un anno dopo il suo lancio su Steam per PC accompagnato da alcune nuove funzionalità. L'avventura platform d'azione 3D di Ember Lab è stata accolta molto bene e ora sta arrivando in un altro negozio alla ricerca di più giocatori.

Nello specifico, Kena Bridge of Spirits è ora disponibile su Steam e con uno sconto del 25% sul suo prezzo originale per un periodo limitato di una settimana. In altre parole, l'edizione standard costa 29,99 € anziché 39,99 € e l'edizione Deluxe costa 37,48 € anziché 49,98 €. Un'interessante opportunità per godersi un grande gioco.

Ember Lab ha fatto celebrare a Kena il suo anniversario di lancio in grande stile con un aggiornamento che porta New Game +, Charm Stones, Spirit Guide Test, più costumi, miglioramenti nella modalità foto e più opzioni di accessibilità: tutto questo gratuitamente.

"Kena: Bridge of Spirits è stato il nostro primo gioco e, come ci si potrebbe aspettare, significa molto per tutti in studio", ha affermato Josh Grier di Ember Lab. "È uno dei motivi per cui lo sviluppo di questo DLC è stato una lettera d'amore. In particolare, non vediamo l'ora di vedere i fan giocare alla modalità New Game+, che consentirà ai giocatori che hanno completato il gioco di ricominciare il viaggio di Kena con tutte le loro abilità, potenziamenti, abiti, Rot, ecc. precedentemente sbloccati, nonché incontri di combattimento ridisegnati e più impegnativi".

Fonte: Eurogamer