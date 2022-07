Kena Bridge of Spirits Deluxe Edition tra le offerte di Amazon Prime Day

Se ancora non avete provato Kena Bridge of Spirits, ci sono delle ottime notizie per voi.

La Deluxe Edition del gioco, infatti, risulta tra le offerte di Amazon Prime Day.

Kena Bridge of Spirits Deluxe Edition è disponibile in versione PS4 e PS5 a 38,69€, con uno sconto del 23% sul prezzo di partenza di 49,99€.

Come forse saprete, Kena Bridge of Spirits è "un action adventure dalla forte componente narrativa, che combina l'esplorazione con combattimenti mozzafiato.Kena, una giovane guida spirituale, viaggia verso un villaggio abbandonato per cercare il santuario della montagna sacra", come si legge nella descrizione su Amazon.

Per chi ne volesse sapere di più su Kena Bridge of Spirits, sule pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra recensione.