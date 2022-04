Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition per PS5 e PS4 in sconto su Amazon

Tra le numerose offerte di Amazon, spunta ora quella dedicata all'apprezzato Kena: Bridge of Spirits.

Il noto rivenditore propone Kena: Bridge of Spirits - Deluxe Edition per PS5 e PS4 a 35,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo di partenza.

Acquistando questa edizione, otterrete il gioco base, la colonna sonora ufficiale in digitale, uno speciale bastone per Kena e la skin Golden Rot.

"Immergiti in un'avventura d'azione con una storia intensa, ambientata in un affascinante mondo ricco di esplorazione e combattimenti adrenalinici", si legge nella descrizione ufficiale di Kena: Bridge of Spirits.

"Gioca nei panni di Kena, una giovane guida degli spiriti in viaggio verso un villaggio abbandonato, alla cerca del sacro santuario della montagna".

"Trova e fai crescere una squadra di piccoli spiriti conosciuti come Rot, che mantengono l'equilibrio facendo decomporre gli elementi morti e marcescenti. Potenzia le abilità dei tuoi compagni, crea nuovi modi per manipolare l'ambiente e scopri i segreti di una comunità dimenticata, nascosta in una foresta rigogliosa dove sono intrappolati spiriti irrequieti".