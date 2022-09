La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor giocato in diretta alle 15!

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor è il primo capitolo della serie seguito da L'Ombra della Guerra, sviluppato da Monolith Productions. La serie di giochi è stata acclamata dalla critica, soprattutto per il Nemesis System, un sistema che permette al protagonista di guadagnare seguaci di diverse razze della Terra di Mezzo, tra cui orchi e troll e pianificare strategie complesse usando questi per completare le missioni.

Quale modo migliore per approfondire la creazione di questo sistema e di dare uno sguardo al suo gameplay se non con una nostra diretta? Ebbene a partire dalle 15 il nostro Marcello Ribuffo sarà online e oltre a mostrare il gioco ci spiegherà anche il funzionamento del Nemesis System (che tra le altre cose verrà usato anche all'interno del prossimo gioco dedicato a Wonder Woman).

Potete seguire la nostra diretta in due modi: visitando il canale Twitch di Eurogamer Italia oppure qui in calce a questa news, con una pratica box per chattare con Marcello.

Non mancate!