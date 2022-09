Marvel Snap il gioco di carte di ex Hearthstone ha una data di uscita e un nuovo trailer

Nell'ambito del Disney e Marvel Games Showcase di oggi, gli sviluppatori di Marvel Snap Nuverse, Second Dinner e Marvel Entertainment hanno annunciato la data di uscita del prossimo gioco di carte collezionabili digitali.

Più precisamente, Marvel Snap verrà lanciato a livello globale per dispositivi mobile e PC il 18 ottobre. Il titolo in arrivo è stato rivelato per la prima volta all'inizio di quest'anno.

Il titolo, in pratica consente ai giocatori di collezionare e giocare a carte Marvel in PvP con partite che richiedono circa tre minuti per essere completate. Le carte presentano un mix di arte classica della storia della Marvel e illustrazioni originali e, meccanicamente, ognuna ha le sue abilità. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che potete vedere qui di seguito.

