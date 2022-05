Marvel Snap è il nuovo e primo gioco del team di Ben Brode, director di Hearthstone

Second Dinner è lo studio creato da Ben Brode, director di uno dei titoli di maggior successo di Blizzard negli ultimi anni: Heartstone. Dopo aver abbandonato nel 2018 l'azienda (lungimirante), si è messo in proprio e il primo lavoro a uscir fuori è un titolo Marvel.

Marvel Snap è infatti un card game ma diverso dagli altri, puntando sulla velocità d'esecuzione, partendo da una costruzione del mazzo semplificata:

"Marvel Snap è diverso da qualsiasi altro card battler mai realizzato. Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire che il gioco fosse super profondo per i giocatori più accaniti, pur rimanendo molto accessibile in modo che tutti potessero giocare e divertirsi. Siamo entusiasti di collaborare con Nuverse in modo da poter raggiungere milioni di giocatori con il nostro primo gioco".

"C'era una volta in cui i card game avevano mazzi da 60 carte, si potevano giocare quattro copie di qualsiasi carta, che in realtà sono solo 15 carte uniche", ha spiegato Brode. "Quindi con Marvel Snap abbiamo pensato, 'Ehi, e se avessimo creato solo 15 carte uniche? e in realtà, le giocate sono così rapide che possiamo scendere a 12, che permette di costruire il mazzo più facilmente."

Al momento del lancio le carte a disposizione saranno 150 e altre verranno aggiunte successivamente. Si tratta di un free-to-play pensato per il mobile ma arriverà anche una versione per PC. Nel frattempo potete iscrivervi alla closed beta che arriverà prossimamente sui sistemi Android.

Fonte 1: PCGamer Fonte 2: MarvelSnap