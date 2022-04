Activision Blizzard aumenta la retribuzione dei tester QA tranne quelli di Raven Software

Activision Blizzard è ancora sotto inchiesta per i problemi relativi a molestie e discriminazione. Tuttavia per alcuni dei dipendenti ci sono buone notizie: il personale addetto al controllo qualità infatti vedrà un notevole miglioramento della propria situazione occupazionale e finanziaria. Purtroppo questo non sarà così per tutti.

Secondo le informazioni di Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, Activision Blizzard modificherà lo stato occupazionale di 1.100 lavoratori, per convertirli in personale a tempo pieno. Allo stesso modo, è stato riferito che la società adeguerà il proprio stipendio per aumentarlo, in modo da ricevere un pagamento medio di $ 20 all'ora.

Non tutto, però, è una buona notizia perché le misure adottate da Activision-Blizzard non includono lo staff di Raven Software che è in sciopero dopo l'ondata di licenziamenti e che si batte per formare il primo sindacato dei lavoratori dell'industria videoludica. Si fa infatti presente che la dichiarazione che l'azienda ha inviato ai media non si riferiva allo staff dello studio di Call of Duty: Warzone.

And here's the catch: Activision will not give raises to Raven QA testers, who are unionizing, "due to our legal obligations under the National Labor Relations Act," the company said in an email seen by Bloomberg News.



Story: https://t.co/fLR90gCyJL — Jason Schreier (@jasonschreier) April 7, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

A questo proposito, un portavoce di Activision-Blizzard ha dichiarato che il personale di Raven è stato escluso "a causa di obblighi legali ai sensi del National Labor Relations Act.